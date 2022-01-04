صحيفة هندية: إجراءات صارمة في عدة ولايات لمواجهة تفشي «أوميكرون»

كشفت صحيفة انديا اكسبريس، اليوم الثلاثاء، في تقرير لها، آخر التحديثات والإجراءات الصارمة في الهند لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد وسلالته الجديدة أوميكرون.

وقالت الصحيفة، إن العديد من الولايات مثل البنجاب والعاصمة الهندية دلهي فرضت إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار الفيروس، جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس حكومة دلهي أوفينا كيجريوال، وزعماء آخرين عن إصابتهم بأوميكرون عقب تواجده في تجمع انتخابي له دون ارتداء الكمامة.

- إجراءات صارمة في دلهي



ومن جهتها، قررت هيئة إدارة الكوارث في دلهي اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجول في عطلة نهاية الأسبوع، موضحة أنه سيتم السماح فقط بالحركات الضرورية أثناء حظر التجول.

كما قررت تنفيذ العمل من المنزل في جميع المكاتب الحكومية، بينما سيسمح للمكاتب الخاصة بالعمل بنسبة 50 %.

- البنجاب تفرض حظرا ليليا

في غضون ذلك، فرضت حكومة البنجاب حظر تجول ليلي في الولاية، من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا، باستثناء الخدمات الأساسية.

وأفاد الصحيفة أنه ستظل جميع المعاهد التعليمية مغلقة، بينما ستستمر الدروس عبر الإنترنت، علاوة على ذلك، سيتم السماح للحانات، وقاعات السينما، والمراكز التجارية، والمطاعم، والمنتجعات الصحية بالعمل بنسبة 50 %، بشرط أن يتم تطعيم الموظفين بشكل كامل.

ومن بين القيود الأخرى ، يحث الإشعار الأشخاص على اتباع مبدأ "لا قناع ، لا خدمة" - لن يتم تقديم أي خدمة في المكاتب الحكومية والخاصة للشخص الذي لا يرتدي القناع المناسب.

