الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثمان متوفى في حادث سيارتين ملاكي ومقطورة

حادثة
حادثة

صرحت نيابة المنيا بدفن جثة شخص لقي مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى مقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين الشيخ فضل ببني مزار بالمنيا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين الشيخ فضل، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 6 أشخاص آخرين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل بمقطورة نتيجة الشبورة الكثيفة على الطرق السريعة.

وتم عمل كردون أمني وإزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

شخص مصرعه الطريق الصحراوي الشرقي المنيا غرفة عمليات النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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