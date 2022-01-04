رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات في كلية التمريض

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها جولة تفقدية مفاجئة بكلية التمريض، رافقه خلالها الدكتورة هناء عبد الجواد القائم بعمل عميد الكلية، مؤكدًا أن الجولة تأتي في إطار متابعة سير الامتحانات الشفوية لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية مع اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان سير العملية الإمتحانية فى سهولة ويسر.

وخلال الجولة التقى رئيس الجامعة بالطلاب داخل قاعات الامتحانات للاطمئنان عليهم والالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الماسك الطبي للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وكذلك صحة القائمين على الإشراف على الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وفى سياق متصل أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها على أن التحول الرقمي في الجامعات أصبح اتجاهًا عصريًا يتوافق مع طبيعة متغيرات العصر ومتطلباته وشرطًا لبناء المعرفة في المجتمع وأصبح عملية توظيف تلك المعرفة هي الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة وذلك على هامش الندوة التي نظمتها الجامعة عن التحول الرقمي بعنوان "نحو جامعة ذكية".

وأشار الدكتور جمال سوسة إلى أن التحول الرقمي يعتبر سمة أساسية من سمات الحياة الجامعية فهو برنامج شمولي كامل يمس المؤسسة وطريقة عملها من أجل تقديم خدماتها للمستفيدين من الطلاب وهيئة التدريس والإداريين والمجتمع المدني بشكل أسرع.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي أن التحول الرقمي فرض على كل مؤسسات التعليم ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة لتكون أكثر إدراكًا ومرونة في العمل والقدرة على التجديد والابتكار وبهذه السمات نتمكن من مواكبة العصر ومواءمة الاحتياجات المتجددة بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي هو استراتيجية الدولة في المرحلة القادمة لذلك قامت الجامعة بعمل العديد من المشاريع نحو التحول الرقمي في كافة قطاعات الجامعة.

وخلال الندوة استعرض الدكتور هشام فاروق جهود الوزارة من أجل تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة وتحسين أداء الخدمات الالكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها وبالاخص تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية والمستشفيات الجامعية من خلال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي مثل الاختبارات الإلكترونية ونظم التعليم الإلكتروني وميكنة المستشفيات الجامعية وبوابة الطلاب الوافدين (ادرس في مصر) والتوسع في إنشاء جيل جديد من الجامعات الذكية.