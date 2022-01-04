الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تباين أسواق الأسهم في الخليج وسط مخاوف من انتشار أوميكرون

جريدة الدستور

تأرجحت أسواق الأسهم في منطقة الخليج بين الصعود والهبوط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من أن يؤدي انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا إلى إبطاء انتعاش الاقتصاد العالمي.

ارتفاع المؤشر الرئيسي في السوق السعودية مقابل انخفاض المؤشرات في أبوظبي
وارتفع المؤشر الرئيسي في السوق السعودية 0.4 بالمئة مدعوما بصعود سهم البنك الأهلي السعودي 1.1 بالمئة وزيادة بنسبة 1.5 بالمئة في سهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات.

وارتفعت أسعار النفط، وهي عامل محفز لأسواق المال الخليجية، إذ فسر المستثمرون توقعات بأن يزيد منتجو النفط الإمدادات في اجتماعهم اليوم الثلاثاء بأنها مؤشر على أن الطلب على الوقود ما زال قويا رغم انتشار المتحور أوميكرون.

ارتفاع إصابات كورونا في السعودية
وارتفعت الإصابات اليومية بكوفيد-19 في السعودية متجاوزة ألف إصابة لأول مرة منذ أغسطس.

ونما القطاع غير النفطي في المملكة الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ مارس مسجلا نموا للشهر السادس عشر على التوالي وفقا لمسح نشرت نتائجه اليوم.

وفي أبوظبي انخفض المؤشر بنسبة واحد بالمئة مع تراجع سهم اتصالات 3.6 بالمئة وهبوط سهم ألفا ظبي القابضة 1.5 في المئة بعد أن قالت إنها اشترت حصة إضافية نسبتها 17 في المئة في شركة الدار العقارية لترتفع حصتها إلى 29.8 في المئة.

ارتفاع إصابات كورونا في الإمارات
وسجلت الإمارات، المركز التجاري والسياحي بالمنطقة، أمس الاثنين 2515 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وصعد المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.4 في المئة مدعوما بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1 في المئة.

أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية فتراجع 0.1 في المئة متأثرا بتراجع سهم البنك التجاري القطري 1.6 في المئة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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