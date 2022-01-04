الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تضبط 7209 مواطن خالفوا ارتداء الكمامة الواقية من كورونا

كمامة
كمامة

حررت الأجهزة المعنية ، اليوم الثلاثاء، عدد  7209 مخالفة لأشخاص بسبب عدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7184 شخصًا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 25 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس - كورونا- المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

 

كورونا الكمامة الواقية ارتداء مواطن الداخلية التصالح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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