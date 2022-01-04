الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدولية للهجرة» تعرب عن قلقها بشأن أوضاع ملايين المشردين في أفغانستان

المشردين في أفغانستان
المشردين في أفغانستان

أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها المتزايد بشأن أوضاع ملايين المشردين داخل أفغانستان، خلال فترة ما بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة هناك.

وذكرت المنظمة - في تقرير نشر اليوم - أنه جرى تسجيل 664 ألف حالة تشرد جديدة بسبب الصراع في أفغانستان خلال عام 2021.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن عدد المشردين داخليًا في أفغانستان يبلغ 5.5 مليون مشرد، وذلك بالاضافة إلى العائدين الأفغان الذين لا يحملون وثائق ويزيد عددهم على 924 ألفًا و744 عائدًا من إيران وباكستان خلال الفترة ما بين أول يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

ولفتت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن هناك أكثر من 2.2 مليون لاجىء أفغاني و3.5 مليون أفغاني لا يحملون وثائق، ويتواجدون بالفعل في دول مجاورة، من بينها إيران وباكستان بصورة أساسية.

من جانبه، قال المسئول الاعلامى السابق بمكتب الأمم المتحدة في أفغانستان ناصر حيدر ضاي، إن كلا من المنظمات الدولية والحكومة الأفغانية في وضع لا يمكنها من حل الأزمة الإنسانية الحادة، التي تمر بها أفغانستان حاليًا.

ومن جانبها، رأت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، أن الأوان لم يفت بعد بالنسبة لإدارة الرئيس جو بايدن للتخفيف من كارثة إنسانية وشيكة في أفغانستان من خلال العمل مع الشركاء الأجانب الرئيسيين والجهات الفاعلة غير الحكومية.

وأوضحت إدارة بايدن، في دليلها المؤقت للأمن القومي، أنه يتعين مواجهة الأزمات الإنسانية والإرهاب بعمل جماعي، ويترك دليل وكالة الأمن القومي الباب مفتوحا بشكل واضح لقوات العمليات الخاصة للاستجابة بشكل معقول لمثل هذه الحالات الطارئة.. لذلك، لا يزال هناك تفاؤل حذر بشأن إمكانية أن تتعامل الولايات المتحدة مع هذا العمل غير المكتمل، لأن مهمتنا في أفغانستان لم يتم إنجازها بالكامل.

وقالت الصحيفة - في تقرير عبر موقعها الإلكتروني - لقد تحملت الولايات المتحدة العواقب الإنسانية غير المقصودة لإنهاء عقود من الحروب قبل الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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