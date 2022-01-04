الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق دوري رياضي بين شباب «بدائل العشوائيات» تحت شعار «أقوى من المخدرات»

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن مبادرة التوعية بمخاطر الإدمان والتى تم إطلاقها، منذ قليل، بحدائق اكتوبر فى اطار توجيهات القيادة السياسية، تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة  في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي.

وأضافت القباج، أنه سبق واستهدفت المبادرة فى المراحل السابقة  العديد من المناطق المطورة  مثل مناطق “حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة  وبشاير الخير وحي الضواحي” بمحافظة بورسعيد، وكذلك المناطق الجارى تطويرها، موضحة أنه من ضمن المبادرة سيتم تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فترة الدراسة بخطورة القضية وبناء مهاراتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات‪.‬

وأوضحت القباج، أنه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب حدائق أكتوبر، جانب  إطلاق دوري رياضي بين الشباب  بشكل سنوي تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، كما سيتم تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية  وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطي المخدرات بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف الأسر بمنطقة حدائق أكتوبر  لتوعيتهم بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمنطقة حدائق أكتوبر لإطلاق قافلة وافتتاح الوحدة الاجتماعية بالمنطقة  وافتتاح عيادة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
 

التضامن الاجتماعي القيادة السياسية الخط الساخن وزيرة التضامن الاجتماعي علاج الإدمان

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