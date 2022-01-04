الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب تفشي فيروس كورونا.. الصين تدعم سوريا بـ«مليون جرعة لقاح»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أرسلت الصين مليون جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد إلى سوريا اليوم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وصرح وزير الصحة السوري حسن الغباش في مؤتمر صحفي، بأن الخطوة مؤشر على اهتمام القيادة الصينية بتعزيز العلاقات مع سوريا والمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين.

ولم يذكر الغباش نوع اللقاح الذي تبرعت به الصين، وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي ترسل فيها الصين جرعات لقاح لفيروس كورونا إلى سوريا، بحسب وكالة سانا. 

تفشيً فيروس كورونا في سوريا 

وشهدت سوريا تفشيًا سيئًا لفيروس كورونا في أواخر العام الماضي، ما أدى إلى تفاقم نظام الرعاية الصحية الهش الذي تضرر بسبب عام من الحرب الأهلية منذ ذلك الحين. 

ويذكر أنه انخفضت الحالات وبلغ متوسط عدد الإصابات الجديدة في سوريا التي يبلغ عدد سكانها 17 مليونًا حوالي 40 حالة يوميًا، وفقًا لبيانات من رويترز ومع ذلك، فإن هذه الأرقام من الحكومة السورية. 

تلقيح حوالي 6.5% فقط

كما أبلغ بعض المراقبين الدوليين عن انخفاض عدد حالات فيروس كورونا في سوريا في العام الماضي. 

يتم تلقيح حوالي 6.5% فقط من السكان السوريين ضد الفيروس، وفقًا لتقرير عالمنا في البيانات. 

الصين الحليف المستمر 

الصين حليف لسوريا في الشهر الماضي، وقدمت سفارة الصين في دمشق منحة لمنظمة سورية غير ربحية. 

كما أعربت الدولة السورية عن دعمها السياسي للصين مؤخرًا على الساحة الدولية، وفي ديسمبر أيضًا، أعربت اللجنة الأولمبية السورية عن تضامنها مع الصين ردًا على تعامل البلاد مع نجمة التنس بينغ شواي. 

وقدمت الصين لقاح سينوفارم إلى عدة دول في الشرق الأوسط، بما في ذلك البحرين والإمارات العربية المتحدة، كما أرسل الصليب الأحمر الصيني 6 ملايين جرعة سينوفارم إلى إيران في أكتوبر. 

 

 

 

 

الصين فيروس كورونا وزير الصحة السورى حسن الغباش القيادة الصينية لقاح لفيروس سوريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

«صقيع شديد وشبورة».. «الأرصاد الجوية» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

التفاصيل الكاملة في رشوة عميد كلية تجارة حلوان وآخرين

«مدبولى» يشهد افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بالقاهرة الجديدة

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن العاصمة فى القاهرة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتوقع اتهامها من الأمم المتحدة بأنها دولة فصل عنصرى تجاه الفلسطينيين

تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية.. و«الرقابة» تفرض حظر النشر

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا