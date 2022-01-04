بسبب تفشي فيروس كورونا.. الصين تدعم سوريا بـ«مليون جرعة لقاح»

أرسلت الصين مليون جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد إلى سوريا اليوم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وصرح وزير الصحة السوري حسن الغباش في مؤتمر صحفي، بأن الخطوة مؤشر على اهتمام القيادة الصينية بتعزيز العلاقات مع سوريا والمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين.

ولم يذكر الغباش نوع اللقاح الذي تبرعت به الصين، وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي ترسل فيها الصين جرعات لقاح لفيروس كورونا إلى سوريا، بحسب وكالة سانا.

تفشيً فيروس كورونا في سوريا

وشهدت سوريا تفشيًا سيئًا لفيروس كورونا في أواخر العام الماضي، ما أدى إلى تفاقم نظام الرعاية الصحية الهش الذي تضرر بسبب عام من الحرب الأهلية منذ ذلك الحين.

ويذكر أنه انخفضت الحالات وبلغ متوسط عدد الإصابات الجديدة في سوريا التي يبلغ عدد سكانها 17 مليونًا حوالي 40 حالة يوميًا، وفقًا لبيانات من رويترز ومع ذلك، فإن هذه الأرقام من الحكومة السورية.

تلقيح حوالي 6.5% فقط

كما أبلغ بعض المراقبين الدوليين عن انخفاض عدد حالات فيروس كورونا في سوريا في العام الماضي.

يتم تلقيح حوالي 6.5% فقط من السكان السوريين ضد الفيروس، وفقًا لتقرير عالمنا في البيانات.

الصين الحليف المستمر

الصين حليف لسوريا في الشهر الماضي، وقدمت سفارة الصين في دمشق منحة لمنظمة سورية غير ربحية.

كما أعربت الدولة السورية عن دعمها السياسي للصين مؤخرًا على الساحة الدولية، وفي ديسمبر أيضًا، أعربت اللجنة الأولمبية السورية عن تضامنها مع الصين ردًا على تعامل البلاد مع نجمة التنس بينغ شواي.

وقدمت الصين لقاح سينوفارم إلى عدة دول في الشرق الأوسط، بما في ذلك البحرين والإمارات العربية المتحدة، كما أرسل الصليب الأحمر الصيني 6 ملايين جرعة سينوفارم إلى إيران في أكتوبر.