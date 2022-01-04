أوروبا تفرض ارتداء «الكمامة» على الأطفال متجاهلة تحذيرات خطورتها

أثارت عودة شرط في إنجلترا يقضي بارتداء طلاب المرحلة الثانوية لأقنعة الوجه رد فعل عنيف في بداية الفصل الدراسي الجديد على الرغم من أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي قد تبنت هذا الإجراء بالفعل حتى بالنسبة لأطفال المدارس الابتدائية.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد اعترض بعض أعضاء البرلمان المحافظين ومجموعات الآباء على هذه الخطوة، محذرين من التأثير طويل المدى للأقنعة على الصحة العقلية للأطفال، وجادلوا بأنه سيكون لها تأثير طويل المدى على قدرة الناس على التعلم والتواصل الاجتماعي.

وأكدت الصحيفة أنه رغم هذه التحذيرات، فقد أعيد فرض قناع القناع للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا وأكثر في شهر نوفمبر الماضي بعد فترة راحة قصيرة في بداية العام الدراسي الجديد في عدد كبير من البلدان وعلى رأسها فرنسا، حيث أصبح غطاء الوجه إلزاميًا في جميع المدارس الابتدائية منذ 15 ديسمبر.

وتابعت أن هذا الإجراء الذي كان ينطبق سابقًا على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أعوام فما فوق فقط في المناطق ذات معدل الإصابة المرتفع بشكل خاص، لم يواجه حتى الآن مقاومة كبيرة خلال الارتفاع القياسي في عدد الإصابات التي يغذيها متغير أوميكرون.

وقالت كاثرين نافيه- بهتي، الأمينة العامة لنقابة المعلمين البريطانية، إن المطلب كان "احتياطيًا ومعقولًا ومنطقيًا بالنظر إلى الديناميكية الحالية للوباء فالهدف، بعد كل شيء، هو إغلاق أقل عدد ممكن من الفصول الدراسية".

وأكدت الصحيفة أنه مع تجاوز عدد الإصابات 200 ألف إصابة يوميًا، يُطلب من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أعوام فما فوق ارتداء أقنعة في الأماكن المغلقة المفتوحة للجمهور، بما في ذلك المتاجر ودور السينما والمجمعات الرياضية والقطارات والحافلات وخارج المدن الكبرى مثل باريس وليون.

وتابعت أن إيطاليا طالبت جميع التلاميذ الذين تبلغ أعمارهم 6 أعوام فما فوق ارتداء أقنعة داخل المدرسة منذ العام الماضي، بينما مددت اليونان التفويض ليشمل أطفال الحضانة - مع تغيير الأقنعة ثلاث مرات في اليوم، كما جعلت بلجيكا ارتداء الأقنعة إلزاميًا لجميع الأطفال فوق سن السادسة، بما في ذلك في المدرسة.