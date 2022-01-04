أمور لا بد معرفتها قبل شراء «المقالى الهوائية» لطهى الطعام

منذ عام 2020 ، بدء انتشار المقالي الهوائية بشكل كبير إلى أن أصبحت هي أداة المطبخ الأكثر انتشارًا، حيث تسمح للعديد من الأشخاص طهي العشاء في دقائق وقلي الدجاج والخضروات والأطعمة الأخرى دون غمرها في الزيت.

وفقًا لتقرير تم نشره عبر موقع "insider" على الرغم من أن الجهاز غير أسلوب حياة الكثيرين في الطهي إلى الأفضل، إلا أنه لا تزال هناك بعض الأشياء حول المقلاة الهوائية التي فاجأتني والتي كنت أتمنى لو كنت أعرفها قبل الشراء.

لذا لابد من قراءة بعض الحقائق عن المقلاة الهوائية التي نسوقها لك عبر السطور التالية.