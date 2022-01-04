أمور لا بد معرفتها قبل شراء «المقالى الهوائية» لطهى الطعام
منذ عام 2020 ، بدء انتشار المقالي الهوائية بشكل كبير إلى أن أصبحت هي أداة المطبخ الأكثر انتشارًا، حيث تسمح للعديد من الأشخاص طهي العشاء في دقائق وقلي الدجاج والخضروات والأطعمة الأخرى دون غمرها في الزيت.
وفقًا لتقرير تم نشره عبر موقع "insider" على الرغم من أن الجهاز غير أسلوب حياة الكثيرين في الطهي إلى الأفضل، إلا أنه لا تزال هناك بعض الأشياء حول المقلاة الهوائية التي فاجأتني والتي كنت أتمنى لو كنت أعرفها قبل الشراء.
لذا لابد من قراءة بعض الحقائق عن المقلاة الهوائية التي نسوقها لك عبر السطور التالية.
- هناك العديد من المقالي الهوائية في السوق، لكنها في الغالب تنقسم إلى نموذجين: مقلاة هوائية بالفرن الحراري ومقلاة هوائية بسلة، الأول يشبه محمصة صغيرة أو فرن حراري، من ناحية أخرى، فإن المقلاة الهوائية ذات السلة هي المقلاة الهوائية التقليدية التي تستخدم مقصورة تشبه الدرج لطهي الطعام.
- عند الطهي في مقلاة هوائية، تستغرق معظم الأطعمة أقل من 15 دقيقة لتنضج بالكامل،
- عليك تقليب الطعام في منتصف عمل المقلاة للحصول على الجانب السفلي مقرمشًا أيضًا، إنه ليس شيئًا كنت معتادًا على فعله بالفرن العادي.
- إنها مقلاة هوائية تعتمد على عناصر التحكم في درجة الحرارة والتوقيت التى لابد أن تكون على دراية بها.
- العديد من المقالي الهوائية هي الأفضل لوجبة واحدة أو وجبتين ولا يمكن استخدامها في الواقع لوجبات العشاء الكبيرة.
- وفقًا لبعض مستخدمي المقلاة في العديد من الوصفات المختلفة يجب أن أضع شريحتين فقط من صدور الدجاج في كل مرة لضمان طهي متساوٍ ثم عمل دفعة ثانية.
- لا يمكنك طهي اللحوم والخضروات في نفس الوقت.
- لا يزال زيت الزيتون ضروريًا عند الطهي باستخدام المقلاة الهوائية حتى ينضج.