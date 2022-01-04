«القوى العاملة»: وصول جثمان المصري المتوفى بالسعودية غدا

يصل صباح غد الأربعاء جثمان الشاب المصري أحمد محمد توفيق عبد الواحد ابن مركز دكرنس محافظة الدقهلية، والمتوفى في السعودية نتيجة توقف القلب والتنفس، على الرحلة رقم 2650 لمصر للطيران التي تقلع من مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة 4.40 فجرا لتصل في السادسة صباح غد الأربعاء للقاهرة، ويصل الجثمان برفقة شقيق المتوفي توفيق محمد توفيق.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريراً بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه طبقا لتوجيهاتكم تم نقل جثمان الشاب المصري أحمد محمد توفيق عبد الواحد المتوفى نتيجة توقف القلب والتنفس على نفقة الدولة، وبذلك بعد أن ناشد أخو المتوفي بتدخل وزير القوى العاملة لشحن الجثمان إلى مصر على نفقة الدولة.

ونوه الملحق العمالي إلى أنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلى مصر.

وفي نفس السياق، قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إنه سيتم صلاة الجنازة على الشاب المتوفى بمسجد المهيني بشمال الرياض اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر ثم توجه الجثمان إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض تمهيداً لإنهاء إجراءات شحن الجثمان.

وكشف رئيس اتحاد المصريين في السعودية عن أن أخو المتوفي أرسل رسالة صوتية إلى وزير القوى العاملة وجه فيها الشكر والتقدير على إصدار تعليماته للملحق العمالي بالرياض أحمد رجائي لنقل المتوفى علي نفقة الدولة.

وكشف رئيس اتحاد المصريين في السعودية، عن أن وزير القوى العاملة قام بالتواصل هاتفيا مع أخو المتوفى المقيم بالرياض، حيث قدم له واجب العزاء داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأكد نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية أن ذلك ليس بجديد علي الوزير لأنه دائم الاتصال بأبناء مصر بالخارج للاطمئنان عليهم، مشيرا إلى أننا كاتحاد عام للمصريين بالسعودية بنثني على إهتمام وزير القوي العاملة بأبناء مصر المقيمين بالمملكة وهي أكبر جالية مقيمة على مستوى العالم.

كما تقدم عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية بالشكر إلى جميع الجهات المعنية التي تكفلت بشحن جثمان الشاب المصري المتوفى في المملكة إلى مصر، وخص بالشكر التحرك العاجل من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، والقنصل العام في الرياض السفير طارق المليجي، والملحق العمالي بالقنصلية أحمد رجائي.