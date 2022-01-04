الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: وصول جثمان المصري المتوفى بالسعودية غدا

جثة
جثة

يصل صباح غد الأربعاء جثمان الشاب المصري أحمد محمد توفيق عبد الواحد ابن مركز دكرنس محافظة الدقهلية، والمتوفى في السعودية نتيجة توقف القلب والتنفس، على الرحلة رقم 2650 لمصر للطيران التي تقلع من مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة 4.40 فجرا لتصل في السادسة صباح غد الأربعاء للقاهرة، ويصل الجثمان برفقة شقيق المتوفي توفيق محمد توفيق.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريراً بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه طبقا لتوجيهاتكم تم نقل جثمان الشاب المصري أحمد محمد توفيق عبد الواحد المتوفى نتيجة توقف القلب والتنفس على نفقة الدولة، وبذلك بعد أن ناشد أخو المتوفي بتدخل وزير القوى العاملة  لشحن الجثمان إلى مصر على نفقة الدولة.

ونوه الملحق العمالي إلى أنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلى مصر.

وفي نفس السياق، قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إنه سيتم صلاة الجنازة على الشاب المتوفى بمسجد المهيني بشمال الرياض اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر ثم توجه الجثمان إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض تمهيداً لإنهاء إجراءات شحن الجثمان.

وكشف رئيس اتحاد المصريين في السعودية عن أن أخو المتوفي أرسل رسالة صوتية إلى وزير القوى العاملة وجه فيها الشكر والتقدير على إصدار تعليماته للملحق العمالي بالرياض أحمد رجائي لنقل المتوفى علي نفقة الدولة.

وكشف رئيس اتحاد المصريين في السعودية، عن أن وزير القوى العاملة قام بالتواصل هاتفيا مع أخو المتوفى المقيم بالرياض، حيث قدم  له واجب العزاء داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأكد نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية أن ذلك ليس بجديد علي الوزير لأنه دائم الاتصال بأبناء مصر بالخارج للاطمئنان عليهم، مشيرا إلى أننا كاتحاد عام للمصريين بالسعودية بنثني على إهتمام وزير القوي العاملة بأبناء مصر المقيمين بالمملكة وهي أكبر جالية مقيمة على مستوى العالم.

كما تقدم عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية بالشكر إلى جميع الجهات المعنية التي تكفلت بشحن جثمان الشاب المصري المتوفى في المملكة  إلى مصر، وخص بالشكر التحرك العاجل من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، والقنصل العام في الرياض السفير طارق المليجي، والملحق العمالي بالقنصلية أحمد رجائي.

مصر للطيران وزير القوى العاملة محمد سعفان الملحق العمالي مكتب التمثيل العمالي بالرياض جثمان الشاب المصري صلاة الجنازة اتحاد المصريين في السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

«صقيع شديد وشبورة».. «الأرصاد الجوية» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

التفاصيل الكاملة في رشوة عميد كلية تجارة حلوان وآخرين

«مدبولى» يشهد افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بالقاهرة الجديدة

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

«معلومات الوزراء»: دول الإيكواس من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتوقع اتهامها من الأمم المتحدة بأنها دولة فصل عنصرى تجاه الفلسطينيين

تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية.. و«الرقابة» تفرض حظر النشر

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا