الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة في كل مصر».. أنشطة مديريات الزراعة خلال أسبوع (إنفوجراف وفيديو)

الزراعة في كل مصر
الزراعة في كل مصر

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 22 من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 28 ديسمبر وحتى 3 يناير الجاري.

وذكر الإنفوجراف أن مسئولي مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح، واصلوا المرور على الحقول الإرشادية للمحصول بمركز إمبابة، بناحية ذات الكوم، المنصورية وتم فحصها.

وفي محافظة القليوبية، عقد اجتماع لمديري الإدارات الزراعية والتعاونية للوقوف على كل ما هو جديد في الأسمدة و"كارت الفلاح" وعمل إقرارات المنتفعين من تأهيل المساقي الخصوصية، كما تم تنظيم ندوة إرشادية حول محصول الفاصوليا وما هي الآفات التي تصيب المحصول وكيفية مكافحتها.

وافتتحت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية منفذًا لبيع السلع الغذائية واللحوم البلدية بالإدارة الزراعية ببركة السبع، كما أعلنت عن استمرار حملات الرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة 10 حالات جديدة، فضلًا عن عقد اجتماع لأعضاء الحملة القومية للقمح لمناقشة الأعمال والوقوف على الحالة العامة للمحصول، كما تم عقد 35 ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددًا من الموضوعات على رأسها مراكز تجميع الألبان وتحديث الري، وخدمة المحاصيل المختلفة، التوصيات الفنية للقمح والالتزام بالسياسة الصنفية.

كما عقدت مديرية الزراعية بمحافظة الدقهلية اجتماعًا لمديري الإدارات الزراعية والتعاونية والإصلاح الزراعي لمناقشة آخر التوصيات والتعليمات ومتابعة صرف مستلزمات الإنتاج وكارت الفلاح ورفع الإحداثيات للجمعيات الزراعية من أجل ضمها في مبادرة "حياة كريمة".

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية عن الانتهاء من تحصين أكثر من 495 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلًا عن مواصلة حملات مراقبة أسواق بيع اللحوم، كما تم تنظيم 46 ندوة إرشادية حول تطوير مراكز تجميع الألبان، وتحسين سلالات الماشية والحملة القومية للتوعية ضد مرض إنفلونزا الطيور.

وفي محافظة البحيرة، أكدت مديرية الطب البيطري، وبالتعاون مع معهد التناسليات الحيوانية ومعهد الصحة الحيوانية وصندوق التامين على الماشية، تنظيم قافلة علاجية بيطرية إرشادية في قرى المحافظة، حيث تم فحص وعلاج 3787 رأس ماشية مجانًا لصغار المربين، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تم تنظيم ندوة إرشادية لصغار المربين والفلاحين والمهندسين الزراعيين حول استخدام وتدوير المخلفات الزراعية لعمل أعلاف الحيوان، وتم تنظيم ندوة للأطباء البيطريين حول استخدام التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية في حيوانات المزرعة.

ووفقًا للإنفوجراف، شنت مديرية الزراعة بالنوبارية حملة مكبرة على محلات بيع وتداول المبيدات الزراعية، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة وإدارة المكافحة.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بزمام إدارة برج العرب الزراعية، وعقد ندوة بعنوان "التحديات التي تواجه عملية التنمية المستدامة في مصر".

وقامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية بحملات على أسواق اللحوم، كذلك تم تحصين 599 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و599 رأسًا ضد حمى الوادي المتصدع، و237 رأسًا ضد جدري الضأن والجلد العقدي، كما تم تنظيم 8 ندوات إرشادية.

انفوجراف

وافتتح محافظ مطروح الوحدة البيطرية بقرية الرويسات بمدينة الحمام، بحضور مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وعدد من عمد ومشايخ وأهالي القرية.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور على الأراضي الزراعية بجمعية التينه لمتابعة المحاصيل الشتوية، حيث تم المرور على زراعات البنجر، وزيارة المزرعة الإرشادية بجنوب بورسعيد لدراسة وضعها ومعرفة أسباب عدم تشغيلها لإزالة أي عقبات ومحاولة إعادة تشغيلها والاستفادة القصوى منها، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الشتوية لمتابعة مدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية.

انفوجراف

وفي محافظة الفيوم، واصلت مديرية الزراعة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في مراكز: أبشواي، الفيوم، اطسا، طامية، سنورس، فضلًا عن متابعة منظومة كارت الفلاح وعملية صرف الأسمدة بالجمعيات، كما تم المرور على زراعات القمح والبنجر وجميع الزراعات الشتوية وتنظيم ندوات للمزارعين وتقديم نصائح إرشادية للمزارعين وتم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية بطامية وسنورس.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط اجتماعًا لمديري الإدارات الزراعية ورؤساء أقسام حماية الأراضي بالإدارات الزراعية لمناقشة أعمال حماية الأراضي والتنبيه على الإزالة الفورية لأي حالة تعد على الأراضي الزراعية، كما تم عقد عدة ندوات إرشادية حول دودة الحشد الخريفية.

انفوجراف

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد عن استمرار القافلة بيطرية بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، لتقديم خدمات الفحص والعلاج للماشية بالمجان.
ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع الطب البيطري، ندوة حول مراكز تجميع الألبان وكيفية الحصول على كوب لبن نظيف، كما تم بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، توفير 3 آلاف شتلة مزهرة ضمن 7 آلاف شتلة للمساهمة في تزيين وتجميل مدينة شرم الشيخ استعدادا لعقد منتدى شباب العالم، كما تابعت مديرية الزراعة من خلال القوافل الزراعية التنموية حملاتها لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والنمل الأبيض بمناطق دهب ونويبع، وكذلك تم تنظيم الندوة الإرشادية السابعة لمحصولي القمح والشعير.

انفوجراف

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع انفوجرافا وفيديو باسم "الزراعة في أسبوع"، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل يوم ثلاثاء باسم "الزراعة في كل مصر" حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي بالمحافظات المختلفة، كما أطلق المركز مؤخرا إصدار دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين والمربين.

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وائل لطفي

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