«صقيع شديد وشبورة».. «الأرصاد الجوية» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الثلاثاء سيكون باردًا في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية أيضًا، كما سيكون مائلًا للبرودة في جنوب سيناء ومحافظات الصعيد، وذلك في فترة النهار، بينما سيكون شديد البرودة على كل محافظات مصر، محذرة من أنه سيصل إلى الصقيع خلال الساعات المقبلة ليلًا.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيانٍ لها، أن الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء شهدت شبورة كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، ما جعلت الضباب منتشرًا، مشيرة إلى أن حالة من نشاط الرياح تسيطر على الأجواء في مختلف محافظات مصر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الشبورة، غدًا الأربعاء، على الطرق السريعة، وذلك من الرابعة فجرًا حتى الثامنة صباحًا.

"درجات الحرارة الثلاثاء"

من المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم كالتالي، في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 7 وفى جنوب الصعيد 23 درجة والصغرى 9 درجات.

"درجات الحرارة الأربعاء"

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة غدًا الأربعاء كالتالي، في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 9، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 10، وفى جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 23 درجة والصغرى 8 درجات.

"درجات الحرارة الخميس"

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة الخميس المقبل كالتالي: في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 10، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 13، وفى شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 24 درجة والصغرى 9 درجات.

جدير بالذكر أن طقس الأيام المقبلة شهد تساقط أمطار شديدة على كافة محافظات مصر اختلفت قوتها من منطقة لأخرى، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس في هذا الطقس منعًا للإصابة بنزلات برد شديدة في هذه الأجواء.