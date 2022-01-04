تعليمات جديدة من رئيس «الضرائب» بشأن محاسبة الوريث عن نصيبه في منشأه فردية

أصدرت مصلحة الضرائب، تعليمات تنفيذية بشأن تحديد مأمورية المركز الرئيسي المختصة بمحاسبة الوريث عن نصيبه في الميراث الذي آل اليه من ميراث منشأه فردية.

ولفت رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن إصدار هذه التعليمات يأتي دعمًا لأواصر الثقة بين الممولين والمصلحة، وتيسيرًا عليهم خاصة مع اقتراب موسم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، والذي يبدأ في ١ يناير وينتهى في ٣١ مارس ٢٠٢٢ للأشخاص الطبيعيين، وينتهي في ٣٠ أبريل للأشخاص الاعتبارية.

وأوضح أنه وفقًا لهذه التعليمات يكون تحديد مأمورية المركز الرئيسي للممول (الشخص الطبيعي)، بشركات الواقع الموروث تكون وفقًا لخمس حالات كالآتي؛ الأولى إذا كان الممول له ملف عن نشاط (تجاري/ صناعي/ مهني/ ...) خارج نطاق منطقة ضرائب القاهرة رابع، وفى ذات الوقت له نصيب موروث فى منشأة فردية داخل نطاق منطقة القاهرة رابع، يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي عن نشاطه الرئيسى متضمنًا نصيبه فى الواقع الموروث إلى مأمورية المركز الرئيسي وذلك على منظومة "أكسيل" على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية https://eservice.incometax.gov.eg/etax.

وأشار إلى أن الحالة الثانية هى إذا كان الممول له ملف عن نشاط تجاري/ صناعي/ مهنــي/ ...) يدخل فى نطاق منطقة ضرائب القاهرة رابع وله نصيب موروث فى منشأة فردية لا تدخل فى إختصاص منطقة ضرائب القاهرة رابع، فيلتزم بتقديم الإقرار الضريبي إلى مأمورية المركز الرئيسي التابعة لمنطقة القاهرة رابع متضمنا نصيبه فى شركة الواقع الموروث وذلك علـى المنظومة المميكنة "IBM".

أما الحالة الثالثة إذا كان الوريث له نصيب فى منشاة فردية آلت بالميراث فى نطاق منطقة القاهرة رابع، وله نصيب فى منشأة فردية آلت بالميراث خارج نطاق منطقة القاهرة رابع، فيلتزم بتقديم إقراره الضريبي على أقدم ملف ضريبي هو وريث فيه متضمنًا كافة مصادر دخله الموروث ، وذلك على منظومة اكسيل EXCEL، أو على المنظومة المميكنة IBM بحسب الأحوال.

وبالنسبة للحالة الرابعة، إذا إقتصر دخل الممول على نصيب موروث فى منشأة فردية آلت إليه بالميراث ،وتقع فى نطاق منطقة ضرائب القاهرة رابع، يلتزم بتقديم إقرار ضريبي عن نصيبه فى شركة الواقع الموروث وذلك على المنظومة المميكنة "IBM".

وأشار إلى أن الحالة الخامسة إذا كان الممول له نشاط (تجاري/ صناعي/ مهني/ ...)، يتبع نطاق منطقة ضرائب القاهرة رابع وله نصيب موروث فى منشأة فردية آلت بالميراث وتقع فى نطاق ذات المنطقة، يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي عن نشاطه الرئيسي متضمنا نصيبه في الواقع الموروث إلى المأمورية المختصة بمحاسبته بالمنطقة وذلك على المنظومة المميكنة "IBM".

وذكر أن هذا الإلتزام يأتى فى ضوء تطبيق المنظومة المميكنة "IBM" على المأمورياث التابعة لمنطقة ضرائب القاهرة رابع ، مع إستمرار ذات الإجراءات المتبعة حاليًا على باقى المناطق الضريبية المطبق بشأنها المنظومة المميكنة "أكسيل"، وذلك لحين إنضمامها إلى المنظومة المميكنة "IBM".

وقال إن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥ والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات، وتقديم الحلول للمشكلات.

ولفت إلى أن وحدة الإعلام بالمصلحة تقوم بتنظيم ندوات عن كيفية التسجيل وتقديم الإقرارت علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة لممولى مأموريات منطقة ضرائب القاهرة رابع، وكذلك ندوات عن تقديم الإقرار على منظومة الإقرارات الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتبارية، وأونلاين حتى نهاية أبريل 2022، ويتم الإعلان عن هذه الندوات والرابط الخاص بها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على "فيسبوك".