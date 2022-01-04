فرنسا تُعلق بحث «تحويل التصريح الصحي إلى بطاقة التطعيم»

علقت الجمعية الوطنية الفرنسية، بشكل مفاجئ، بحث مشروع قانون تحويل بطاقة التصريح الصحي إلى بطاقة تطعيم، وذلك بعد أن رفض غالبية النواب مواصلة المناقشات بعد منتصف ليلة امس الإثنين.

وذكر راديو “فرنسا الدولي” اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر رؤساء الكتل البرلمانية في قصر بوربون سيقرر استمرار مناقشة النص على جدول أعمال مجلس النواب لكن هذا التحول الدراماتيكي سيبطئ الجدول الزمني للاعتماد النهائي للنص من قبل البرلمان.

ومن المقرر أن يبحث أعضاء مجلس الشيوخ في فرنسا هذا النص اعتبارا من غد، على أن يدخل تصريح التطعيم حيز التنفيذ في 15 يناير الجاري.

وكان رئيس الحكومة الفرنسية قد أعلن - مؤخرا - تبني الحكومة لمشروع قانون شهادة التطعيم، عوضًا عن الشهادة الصحية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 يناير 2022 إذا أقره مجلس النواب.

اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن في فرنسا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وجرى ذلك في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، حسب موقع MedRxiv.

وذكر الموقع، أن نتائج دراسة أجراها علماء من معهد الأمراض المعدية في مرسيليا (IHU)، تدل على ذلك.

ووفقا للدراسة، كشفت اختبارات تحديد الطفرات المرتبطة بمتحورات فيروس كورونا التي خضع لها 12 شخصا من سكان هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق فرنسا، وجود "تركيبة غير نمطية".

ونوه الموقع، بأنه تم لأول مرة، كشف نوع جديد من فيروس كورونا، في نوفمبر 2021 لدى شخص عاد من الكاميرون، وتم تمييزه بالرمز B.1.640.2.

ووفقا للعلماء، كشف تحليل الجينوم الفيروسي عن وجود 46 طفرة.

وأضافت الدراسة: "وبهذا الشكل، يشير نمط طفرات الجينوم إلى ظهور متحور جديد، أطلقنا عليه اسم "IHU "(في إشارة إلى اسم جامعتنا)".