الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«العسومي» يبحث مع مندوب السعودية بالجامعة العربية مستجدات القضايا بالمنطقة

عادل بن عبد الرحمن
عادل بن عبد الرحمن العسومي

بحث عادل بن عبد الرحمن العسومي،  رئيس البرلمان العربي، مع السفير عبد الرحمن بن سعيد الجمعة، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، مستجدات القضايا العربية، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون؛ بما ينعكس إيجابًا على دفع منظومة العمل العربي المشترك نحو تحقيق مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها العادلة.
وأشاد “العسومي” - بحسب بيان أصدره البرلمان العربي اليوم الثلاثاء، بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لدعم الجهود التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وإيجاد حلول مستدامة لجميع الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة العربية، مثمنًا جهود المملكة في قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي.
ولفت إلى دعم البرلمان العربي للجهود التي تؤدي إلى التكاتف بين الدول العربية لمواجهة التحديات والصراعات التي تشهدها المنطقة العربية، محذراً من خطورة استمرار هذه التحديات دون حل، لما سيكون لذلك من انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أشار "الجمعة " إلى أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بما يحقق تطلعات وآمال الشعوب العربية، وبما يعزز من مسيرة العمل العربي المشترك ويحقق تكامله على مختلف المستويات.

وكانت دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل للإفراج الفوري عن الأسير المناضل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140 يومًا، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين وتعرية الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال.

وأشارت الجامعة العربية -في تقرير صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" بالجامعة اليوم حول سياسة الاعتقال الإداري ضمن استمرار سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني- إلى التدهور الشديد لحالة الأسير أبو هواش الصحية حيث دخل مرحلة الخطر ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكل ملحوظ، حيث إنه معتقل منذ أكتوبر 2020، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور حيث يقبع في إحدى مستشفيات الاحتلال ويواجه خطر الموت المفاجئ وفقا لمحامي الأسرى الفلسطينيين جواد بولس وللبيان الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم السبت الماضي.

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وائل لطفي

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