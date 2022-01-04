الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

رئيس كوريا الجنوبية يوجه ببذل أقصى الجهود لاحتواء «أوميكرون»

جريدة الدستور

وجه رئيس كوريا الجنوبية، "مون جيه-إن"، مساعديه ببذل أقصى الجهود الممكنة، من أجل احتواء تفشي سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، في الوقت الذي تحذر فيه السلطات من أن السلالة الأحدث ستحل محل دلتا لتصبح المهيمنة في كوريا الجنوبية.
وقال مون، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إنه يتعين على الحكومة بذل أقصى الجهود لإجراءات مكافحة الجائحة والاستجابة الطبية في أعقاب انتشار متغير أوميكرون، بالإضافة إلى تعويض ودعم صغار التجار، داعيًا المسئولين إلى بذل جميع الجهود لتقديم التعويضات إلى صغار التجار والعاملين لحسابهم الخاص المتضررين بشدة من القيود الحكومية لكبح تفشي كورونا.
وأوضحت السلطات الصحية الكورية أن أوميكرون قد يصبح السلالة السائدة في كوريا الجنوبية بدءًا من هذا الشهر، حيث إن كوريا أكدت 111 إصابة بالسلالة الجديدة أمس، ليصل إجمالي الإصابات بهذه السلالة إلى 1,318.
وكانت كوريا قد خففت، في نوفمبر الماضي، القيود المفروضة المطولة على التجمعات الخاصة والأعمال، كجزء من محاولات العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيًا بموجب مفهوم "التعايش مع كورونا"، ولكن حالات الإصابة ارتفعت إلى ما يقرب من ثمانية آلاف حالة في منتصف ديسمبر، ما دفع الحكومة إلى فرض قيود مشددة مضادة للفيروس، وحاليًا تظهر أعداد الإصابات علامات على التباطؤ من جديد.

وسجلت كوريا الجنوبية 3024 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب 51 وفاة،
حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 645 ألفًا و226 شخصًا، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

كما أضافت البلاد 51 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5781 وفاة.

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