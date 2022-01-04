تداول 26 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

شهد ميناء دمياط تداول 26 سفينة حاويات وبضائع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و446 شاحنة.

وأوضحت هيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الحاويات الواردة بلغت 966 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 1568 حاوية مكافئة.

وأشارت الهيئة، إلى أن قطارين بحمولة إجمالية 2525 طن قمح غادرا الميناء، متجهين إلى صوامع المنيا وكوم أبو راضي؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 128 ألفا و710 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131 ألفا و141 طنا.

ولفتت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 826 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، والسعودية، ومالطا، وهونج كونج، والأردن، وسلوفينيا، وسريلانكا، وأمريكا، وإندونيسيا، وسنغافورة وهولندا.

وأشارت الهيئة إلى أن الصادرات بلغت 13 ألفا و629 طنا، شملت 40 طن كوارتز، و4 آلاف و532 طن فوسفات ، 1600 طن مولاس ، 739 طن صويا ، 3 آلاف و328 طن رمل ، كما بلغت الواردات 53 ألفا و252 طنا تضمنت 19ألفا و469 طن ذرة ،1024 طن سلاج ، 3 آلاف و 742 طن خردة ، 6 آلاف و 640 طن حديد صاج ، 4023 طن ابلاكاش ،4 آلاف و 596 طن سكر ، 2111 طن فول صويا ، 9 آلاف و 775 طن قمح ، 1866 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 385 طنا .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة أمس الاثنين، 20558 طنًا تشمل 214 طن ملح و9800 طن فوسفات و4200 طن مولاس و1731 طن صويا و3313 طن رمل و1300 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58209 طنًا، تشمل 22612 طن ذرة و1392 طن سلاج و7258 طن خردة و2550 طن حديد صاج و2300 طن أبلاكاش و3887 طن سكر و7000 طن فول صويا و8514 طن قمح و2696 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 780 طنًا.