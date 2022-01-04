أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين، خلال ديسمبر الماضي، مع إشارة الشركات إلى النمو القوي للإنتاج خلال عام في ظل تجدد الارتفاع في إجمالي المبيعات.

وبحسب تقرير مؤسسة كايشين للمعلومات الاقتصادية الصادر اليوم ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 9ر50 نقطة مقابل 9ر49 نقطة خلال نوفمبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 50 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع.

ورغم التحسن الطفيف للمؤشر فإنه هو الأكبر منذ يونيو الماضي.

يأتي ذلك بينما ارتفع المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع الصيني خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ يوليو الماضي، رغم أن معدل النمو كان بسيطا.

وكان مكتب الإحصاء الوطني الصيني قد أشار في تقريره الشهري الصادر أمس الاثنين إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 1ر50 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 6ر49 نقطة مقابل 2ر49 نقطة خلال أكتوبر الماضي.

كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات سجل خلال الشهر الحالي 3ر52 نقطة مقابل 4ر52 نقطة خلال الشهر الماضي. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات خلال الشهر الحالي إلى 2ر52 نقطة مقابل 8ر50 نقطة خلال الشهر السابق.

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر فيه تقرير رسمي صدر عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني مطلع الأسبوع الحالي ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال ديسمبر الماضي إلى 3ر50 نقطة مقابل 1ر50 نقطة خلال نوفمبر.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 7ر52 نقطة مقابل 3ر52 نقطة خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه فإن المؤشر الفرعي للإنتاج سجل أكبر ارتفاع له منذ 12 شهرا، مدعوما بتحسن حالة الأسواق والطلب الاستهلاكي القوي، بحسب مسح "آي.إتش.إس ماركيت".

كما استمر ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة للمرة الثالثة خلال الشهور الأربعة الأخيرة.

في المقابل استمر تراجع مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع للشهر الخامس على التوالي، ولكن بأسرع وتيرة له منذ فبراير الماضي.