«الصحة» تُطلق 6 قوافل طبية في المناطق النائية والمحرومة ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 6 قوافل طبية، اليوم الثلاثاء، ولمدة يومين، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ الصغير مركز القناطر محافظة القليوبية، والبلابيش بحري مركز دار السلام محافظة سوهاج، وقزمان مركز قلين محافظة كفر الشيخ، وأبو كريم مركز ديروط محافظة أسيوط، والقبابات حي أطفيح محافظة الجيزة، وأبيس 1 مركز شرق محافظة الإسكندرية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف "عبدالغفار"، أن القوافل تضم التخصصات الطبية فى: الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن إطلاق 50 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءًا من اليوم السبت 1 يناير وحتى يوم الإثنين 10 يناير 2022، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

يذكر أنه تم تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ97 ألفًا و337 مواطنًا من خلال 78 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 14 ألفًا و177 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 19 ألفًا و310 ندوات تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى تحويل 987 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

ولفت إلى حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.