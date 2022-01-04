الفلبين: الإصابات بـ«أوميكرون» تبلغ ذروتها نهاية يناير الجارى

كشفت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها الأولية بأن يصل الارتفاع الحالي في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، والذي يُفترض أنه مدفوع بسلالة أوميكرون شديدة العدوى، ذروته بحلول نهاية شهر يناير الجاري بل ومن المحتمل أن يتجاوز موجة الإصابات السابقة التي سببها سلالة دلتا.

وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية، ماريا روزاريو فيرجير، في تصريح نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية، إن "هناك توقعات أولية تشير إلى أن الحالات ستصل ذروتها نهاية شهر يناير"، ومع ذلك، رفضت فيرجير تقديم مزيد من التفاصيل حول الذروة المتوقعة للعدوى، بما في ذلك عدد الحالات المتوقعة، لأن أرقامها ليست سوى "تقديرات تقريبية".

وأضافت أنهم يتوقعون أن معدل الحالات سينخفض ببطء بمجرد أن يصل إلى ذروته، واستدركت قائلة إنه لا يزال من الممكن تغير هذه التوقعات حسب استجابة الناس والحكومات المحلية، قائلة: "على الرغم من وجود توقعات، يمكن تأثر بل ومنع هذه الإصابات إذا تمكنا من تكثيف جهودنا للوقاية في قطع انتقال العدوى في مجتمعاتنا".

جدير بالذكر أن الإصابات التي قادتها سلالة دلتا بلغت الذروة خلال الموجة السابقة، بداية أغسطس الماضي، بإحصاء أكثر من 26 ألف حالة.

ورجح وكيل وزارة الصحة الفلبينية، ليوبولدو فيجا، أن يصبح متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) هو السائد في البلاد في غضون 3 إلى 4 أسابيع.

وقال فيجا، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية، اليوم الإثنين، إن متحور "دلتا" لا يزال المتحور السائد في البلاد في الوقت الراهن، إلا أنه منذ تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في 5 ديسمبر الماضي، تم تسجيل زيادة متواصلة في عدد الإصابات بهذا المتحور.

وأضاف: "أعتقد أنه في غضون 3 إلى 4 أسابيع سيكون متحور أوميكرون المسئول عن 50٪ إلى 90% من الحالات، متجاوزًا متحور دلتا".