الثلاثاء 04 يناير 2022
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مصر

وزير التعليم يشرح خطوات البحث العملى لتلاميذ «رابعة ابتدائى» ببنك المعرفة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

شرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات البحث العملي لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، من بنك المعرفة المصري.

وقال وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:"هنسمع  دايمًا معلمين ومعلمات الصف الرابع الابتدائي، وهما بيطلبوا من التلاميذ يلاحظوا أو يبحثوا باستخدام مصطلح (فكر كعالم) و(لاحظ كعالم).. طب الصياغة دي إيه هدفها؟ هل مجرد تحفيز للتلاميذ؟" 

وأضاف: أن “العالم بيفكر عن طريق اتباع خطوات البحث العملي، وهنا التلاميذ بتبدأ تبحث عن أفكار علمية ويوصلوا لفهم علمي من  خلال الملاحظة وممارسة المهارات العلمية إلي بتزود وبتطور من مهاراتهم الفعالة لكل بحث عملي التلميذ بيقوم بيه بيكون فيه قائمة للمواد المستخدمة في عمل البحث”.

وذكر مثال على ذلك: في الوحدة الأولى المفهوم الثاني مادة العلوم بيكون مطلوب من التلاميذ إنهم يعملوا بحث عملي: قياس زمن الاستجابة المواد المستخدمة هنا بتكون "شريط قياس" وآلة حاسبة وكرسي. 

وتابع: "تعالو نشوف إزاي هنا أولادنا بتتعلم تفكر زي العلماء وبتتبع خطوات البحث العملي".

وفي هذه تجربة التلميذ يتعلم ويقيس ويلاحظ ويحلل

 ١- أول حاجة بيقيس الطول إلي تم إمساك العصا المترية عنده.

٢-  بيلاحظ إن الأزمنة في حالة المثير البصري أقل من الأزمنة في حالة المثير السمعي. 

٣- بيحلل التلميذ النتائج وبيقارن بين زمن الاستجابة  للمثير البصري وزمن الاستجابة  للمثير السمعي، بالإضافة إلى أن قائمة المواد المستخدمة لكل بحث عملي بتكون متوفرة في النسخة الرقمية ودليل المعلم وكتاب التلميذ، ويتم اختيار المواد العلمية دي بشكل يسهل استخدامها والوصول إليها.

 

 

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