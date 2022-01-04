الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الكويتي اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة العادية، صباح اليوم الثلاثاء، لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور، وانسحب عدد من النواب من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية.

وتقضي المادة سالفة الذكر بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية، وكان قد صدر في 23 نوفمبر الماضي الأمر الأميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

كما صدر يوم الثلاثاء الماضي المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والتي تتضمن 15 وزيرا، واستقبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان الأربعاء الماضي رئيس مجلس الوزراء والوزراء والذين أدوا اليمين الدستورية أمامه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

- تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

وأدى اليمين 15 وزيرًا جديدًا للحكومة- التي تم تكليفها، أمس، وهم حمد جابر العلي الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، وأحمد منصور الأحمد الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، والدكتور محمد عبداللطيف الفارس نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للنفط ووزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وعيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرًا للأوقاف والشئون الإسلامية.

كما أدى اليمين الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرًا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، الدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور علي فهد المضف وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما التشكيل جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرًا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، والدكتور حمد أحمد روح الدين وزيرًا للإعلام والثقافة، والدكتور خالد مهوس سليمان السعيد وزيرًا للصحة وعبدالوهاب محمد الرشيد وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وفهد مطلق نصار الشريعان وزيرًا للتجارة والصناعة، ومبارك زيد العرو المطيري وزيرًا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ومحمد عبيد الراجحي وزير دولة لشئون مجلس الأمة.