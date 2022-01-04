كوريا الجنوبية تسجل 3024 إصابة جديدة بكورونا و51 وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 3024 إصابةجديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى جانب 51 وفاة،

حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 645 ألفا و226 شخصا، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.



كما أضافت البلاد 51 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5781 وفاة.



وذكرت يونهاب أن السلطات ما تزال في حالة تأهب قصوى مع تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بمتحور "أوميكرون".



وفيما يتعلق باللقاحات، أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 6ر42 مليون شخص أو 83.1% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص قد تلقوا التطعيم الكامل، بينما تلقى 19 مليون شخص

أو 37% جرعات تعزيزية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.