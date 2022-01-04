الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

103 آلاف مصاب بكورونا فى المستشفيات بالولايات المتحدة

كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة

  أظهرت بيانات حديثة أن إجمالي من يعالجون بالمستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة بلغ أكثر من 103 آلاف شخص وهو أعلى مستوى له خلال نحو أربعة أشهر.
وأوضحت البيانات الصادرة  عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن أعداد من يعالجون من الإصابة كان قد ارتفع بصورة قياسية في شهر يناير من العام الماضي إلى 142 ألف حالة ثم بلغ 100 ألف في سبتمبر الماضي ثم انخفض إلى 45 ألفا أوائل نوفمبر حتى بدأ يتجه للارتفاع مجددا منذ ذلك الحين ليصل إلى 71 ألفا يوم الإثنين من الأسبوع الماضي.
وأوضحت البيانات أن هناك طفرات سجلت في عدد الأطفال المصابين بالمستشفيات في بعض الولايات مثل إلينوي ونيوجيرسي.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن أغلب المصابين بالمستشفيات هم من غير المحصنين باللقاحات المضادة لكورونا حيث زادوا خلال شهر نوفمبر الماضي بمعدل أعلى 8 مرات بالنسبة للكبار وبمعدل أعلى 10 مرات بالنسبة لغير المحصنين من الأطفال في الأعمار بين 12 و 17 سنة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

 

 

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