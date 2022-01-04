الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

الهيئة الوطنية الصينية للفضاء تستعد لإرسال بعثات إلى القطب الجنوبى للقمر

قمر صناعي
قمر صناعي

ذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أن الصين وافقت على المرحلة الرابعة من برنامجها لاستكشاف القمر، بما في ذلك بناء محطة بحثية على القمر في غضون العقد المقبل.

وقال نائب رئيس الهيئة، وو يان هوا، إن بلاده ستنفذ مهمات استكشاف القمر "تشانغ آه-6" و"تشانغ آه-7" و"تشانغ آه-8" في المستقبل.

ووفق المخططات سيتم اطلاق مسبار "تشانغ آه-7" إلى القطب الجنوبي للقمر أولا. ونظرا لأن المسبار "تشانغ آه-6" سيكون داعما لمهمة "تشانغ آه-5" لإعادة العينات، فسيتم إطلاقه بعد "تشانغ آه-7" لإحضار عينات من القطب الجنوبي للقمر. وستكون مهمة "تشانغ آه-8" بعد "تشانغ آه-6"، وهي خطوة نحو بناء نموذج لمحطة بحثية علمية على القمر.

وأضاف وو: "إننا نستعد أيضا للعمل مع روسيا لبناء النموذج الأساسي للمحطة البحثية على القمر"، موضحا أن "بناء المحطة سيضع أساسا صلبا لنا لاستكشاف بيئة القمر وموارده بشكل أفضل، بما في ذلك كيفية استخدام الموارد القمرية وتطويرها بشكل سلمي".

وتم إطلاق مسبار "تشانغ آه-5" في عام 2020 وأعاد ما مجموعه 1731 غراما من العينات القمرية. وتشغل الصين حاليا مركبة الهبوط ومركبة التجوال "يويتو-2" لمهمة "تشانغ آه-4" على الجانب البعيد من القمر. وحقق مسبار "تشانغ آه-4" هبوطا سلسا على فوهة فون كرمان في حوض أيتكين بالقطب الجنوبي على الجانب البعيد من القمر في عام 2019.

و علي صعيد آخر ، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 175 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الاثنين، ارتفاعا من 161 إصابة في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة في بيان إن 108 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 101 قبل يوم.
 

كانت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد والذي تخضع عاصمته شيان لإغلاق في محاولة للسيطرة على انتشار المرض.
 

وسجلت الصين أيضا 54 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 35 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

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