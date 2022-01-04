الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

واحد

إيلون ماسك يكسب 32 مليار دولار في يوم واحد

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أفادت مجلة فوربس، بأن ثروة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ازدادت خلال يوم واحد بمقدار32 مليار دولار، لتصل إلى 304.2 مليار دولار.

وتدل معطيات تصنيف فوربس للمليارديرات، الذي يجري في نظام الوقت الفعلي، على أن هذا النمو الفاحش في ثروة ماسك، تم نتيجة ارتفاع كبير في أسعار أسهم شركته Tesla لإنتاج السيارات الكهربائية.

ونتيجة لذلك، أصبحت ثروة ماسك مرة أخرى تزيد عن 300 مليار دولار.وفي نوفمبر 2021 ، حقق بالفعل هذه النتيجة - لأول مرة في التاريخ.

قبل هذه القفزة في أسعار أسهم Tesla، كان ماسك أغنى رجل على هذا الكوكب، لكنه الآن وسع الفجوة في حجم الثروة مع أقرب منافسيه، وهو برنارد أرنو مدير عام مجموعة شركات LVMH الفرنسية (Louis Vuitton Moet Hennessy)، بثروة قدرها 200.6 مليار دولار.

ويشار إلى أن أسهم Tesla صعدت يوم أمس ، أول يوم تداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية هذا العام، بنسبة 13.53٪ لتصل إلى 1199.78 دولارا للسهم، بعد الإعلان يوم الأحد عن زيادة قياسية في توريد هذه السيارات الكهربائية في ختام عام 2021.


لقد شحنت الشركة 936172 سيارة كهربائية للزبائن والعملاء، بزيادة قدرها 87٪ بالمقارنة مع عام 2020.

وكان ماسك من أوائل المتعاملين في العالم مع العملات الرقمية المشفرة، ويمكن القول بأن تغريداته على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» تحكمت في أسعار العملات الرقمية، ففي يناير الماضي تسبب في ارتفاع ضخم في قيمة العملة بعد تغريدة قال فيها عن العمل الرقمية «بيتكوين» في وقت لاحق، كان لا مفر منها، مع إضافة العملة الرقمية «البيتكوين» في سيرته الذاتية، مما تسبب في ارتفاع العملة لتتجاوز 50 ألف دولار.

وفي وقت لاحق، تسبب ماسك في خسارة هائلة للعملة الرقمية بعد أن أعلن أن «تسلا» لن تقبل شراء عملات بـ «بيتكوين» مرة أخرى لتأثيرها الضار على البيئة بسبب مقدار الطاقة التى يستهلكها التعدين، مما خفض سعر العملة بنحو 15%، ليعود مرة أخرى للتغريد عنها بإعلانه مقابلة عدد من ممثلي التعدين للأصول الرقمية، ومناقشة استخدام الطاقة المتجددة في التعدين.

وليست «البيتكوين» فقط العملة الوحيدة التي غرد عنها ايلون ماسك، فقد سبق ورفع سعر عملة (دوجكوين Dogecoin) بنسبة 30%، بعد تغريدته التي ذكر فيه أنه يعمل مع مطوري هذه العملة لتحسين كفاءتها.

مليار دولار واحد إيلون ماسك دولار مليار دولا ماسك

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 4-1-2022

الحكم فى استئناف الفنان أحمد فلوكس بتهمة سب وقذف سيدة أعمال.. اليوم

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

موريتانيا والجزائر تؤكدان رغبتهما فى تعزيز التعاون بمجال الصيد

تقرير روسى: رئيس وزراء هايتى تعرض لمحاولة اغتيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتوقع اتهامها من الأمم المتحدة بأنها دولة فصل عنصرى تجاه الفلسطينيين

تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية.. و«الرقابة» تفرض حظر النشر

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا