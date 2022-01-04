إيلون ماسك يكسب 32 مليار دولار في يوم واحد

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أفادت مجلة فوربس، بأن ثروة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ازدادت خلال يوم واحد بمقدار32 مليار دولار، لتصل إلى 304.2 مليار دولار.

وتدل معطيات تصنيف فوربس للمليارديرات، الذي يجري في نظام الوقت الفعلي، على أن هذا النمو الفاحش في ثروة ماسك، تم نتيجة ارتفاع كبير في أسعار أسهم شركته Tesla لإنتاج السيارات الكهربائية.

ونتيجة لذلك، أصبحت ثروة ماسك مرة أخرى تزيد عن 300 مليار دولار.وفي نوفمبر 2021 ، حقق بالفعل هذه النتيجة - لأول مرة في التاريخ.

قبل هذه القفزة في أسعار أسهم Tesla، كان ماسك أغنى رجل على هذا الكوكب، لكنه الآن وسع الفجوة في حجم الثروة مع أقرب منافسيه، وهو برنارد أرنو مدير عام مجموعة شركات LVMH الفرنسية (Louis Vuitton Moet Hennessy)، بثروة قدرها 200.6 مليار دولار.

ويشار إلى أن أسهم Tesla صعدت يوم أمس ، أول يوم تداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية هذا العام، بنسبة 13.53٪ لتصل إلى 1199.78 دولارا للسهم، بعد الإعلان يوم الأحد عن زيادة قياسية في توريد هذه السيارات الكهربائية في ختام عام 2021.



لقد شحنت الشركة 936172 سيارة كهربائية للزبائن والعملاء، بزيادة قدرها 87٪ بالمقارنة مع عام 2020.

وكان ماسك من أوائل المتعاملين في العالم مع العملات الرقمية المشفرة، ويمكن القول بأن تغريداته على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» تحكمت في أسعار العملات الرقمية، ففي يناير الماضي تسبب في ارتفاع ضخم في قيمة العملة بعد تغريدة قال فيها عن العمل الرقمية «بيتكوين» في وقت لاحق، كان لا مفر منها، مع إضافة العملة الرقمية «البيتكوين» في سيرته الذاتية، مما تسبب في ارتفاع العملة لتتجاوز 50 ألف دولار.

وفي وقت لاحق، تسبب ماسك في خسارة هائلة للعملة الرقمية بعد أن أعلن أن «تسلا» لن تقبل شراء عملات بـ «بيتكوين» مرة أخرى لتأثيرها الضار على البيئة بسبب مقدار الطاقة التى يستهلكها التعدين، مما خفض سعر العملة بنحو 15%، ليعود مرة أخرى للتغريد عنها بإعلانه مقابلة عدد من ممثلي التعدين للأصول الرقمية، ومناقشة استخدام الطاقة المتجددة في التعدين.

وليست «البيتكوين» فقط العملة الوحيدة التي غرد عنها ايلون ماسك، فقد سبق ورفع سعر عملة (دوجكوين Dogecoin) بنسبة 30%، بعد تغريدته التي ذكر فيه أنه يعمل مع مطوري هذه العملة لتحسين كفاءتها.