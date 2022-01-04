موريتانيا والجزائر تؤكدان رغبتهما فى تعزيز التعاون بمجال الصيد

أكدت موريتانيا والجزائر رغبتهما في تعزيز التعاون بمجال الصيد السمكي، جاء ذلك خلال لقاء وفد برلماني موريتاني يترأسه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المختار ولد خليفة، بوزير الصيد البحري الجزائري هشام سفيان صلواتشي، ضمن زيارة عمل يقوم بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر.

وثمن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الموريتاني - في بيان - دعم الجزائر لبلاده، حيث نقل البيان عن الوزير الجزائري قوله: "إن علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين ممتازة وستتعزز أكثر لتشمل مجالات أوسع"، مشيرًا إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أصدر مرسومًا أمس الأحد بتدشين خط بحري يربط مدينتي الجزائر ونواكشوط.

واستعرض الوزير الجزائري الخبرة التي تتوفر لدى بلاده في مجال صناعة الأسماك، وبناء زوارق الصيد، مبرزًا أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال قطاع الصيد.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الرئاسة الموريتانية، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

و قالت الرئاسة - في بيان مقتضب اليوم - إن الرئيس أجرى الفحوصات بعد إصابته بزكام، مشيرة إلى أن لديه أعراضا خفيفة.

و كان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، في شهر أبريل الماضي.

وتجتاح موريتانيا، موجة جديدة، من فيروس كورونا المستجد، فقد تضاعفت الإصابات بالفيروس خلال الأيام الأخيرة، وسبق أن أعلن وزير الصحة سيدي ولد الزحاف أن موريتانيا سجلت عدة حالات من متحور أوميكرون.

وسجلت موريتانيا، مساء الإثنين، 490 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سابقة هي الأولى من نوعها منذ ظهور الوباء، ووصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 42 ألفًا و672 حالة، بينها 39 ألفًا و326 حالة تعافي و 872 وفاة.