ترامب يدعو لإعادة انتخاب فيكتور أوربان رئيسا للحكومة الهنجارية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "دعمه المطلق" لإعادة انتخاب فيكتور أوربان رئيسا لوزراء الحكومة الهنجارية، واصفا إياه بـ"القائد العظيم الذي يحظى باحترام الجميع".

وقال ترامب، في بيان له إن أوربان "يحب بلده من صميم قلبه ويسعى لتوفير الأمن لشعبه"، داعيا إلى إعادة انتخابه في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل والتي يتوقع أن تشهد منافسة حادة غير مسبوقة منذ 15 عاما.

وشدد على أن أوربان حمى هنغاريا بشكل "رائع"، وكبح الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل، معربا عن "دعمه الكامل" له.

ووصف أوربان بأنه "قائد عظيم يحظى باحترام الجميع".

وسارع المعسكر الديموقراطي في الولايات المتّحدة إلى انتقاد ترامب على هذا الدعم.

وقال بن رودس، المستشار السابق للرئيس الأسبق باراك أوباما في تغريدة على تويتر إن "كل ما يفعله ترامب هو أنه يقول بصوت عال ما قبله الحزب الجمهوري منذ فترة طويلة: إنه يفضل الاستبداد على الديمقراطية الليبرالية".

وكان أوربان أعرب عن أسفه لفقدان "الدعم الدولي الكبير" عندما رحل ترامب عن البيت الأبيض.

وعلى صعيد آخر ، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده تحتفظ بترسانتها النووية لضمان الاستقرار العالمي، لا من أجل القتال والفوز بالحروب.

وقال: "نحن لا نحتفظ بالأسلحة النووية من أجل القتال والفوز بالحروب.. نحن نمتلكها للحفاظ على السلام والاستقرار في عالم قد يحاول فيه الآخرون استخدام القوة أو على الأقل التهديد باستخدامها، وخاصة التهديد بشن ضربة نووية، من أجل تقويض أمن وسيادة الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها"، لافتا إلى أن البيان المشترك الصادر عن الدول الخمس النووية يتماشى مع سياسة بلاده.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في وقت سابق، أن السلطات الأمريكية قد تنشر هذا الشهر عقيدة نووية محدثة للبلاد، وأن البيت الأبيض يدرس الشروط التي بموجبها يمكن للولايات المتحدة أن تلزم نفسها بألا تبادر لاستخدام الأسلحة النووية، وإمكانية الإعلان عن أن الغرض الوحيد من الترسانة النووية الأمريكية هو "احتواء الصراع النووي"، بدلا من استخدامه للرد على عمل عسكري تقليدي أو هجوم إلكتروني.