الشرطة الفرنسية تضبط كمية كبيرة من «غاز الضحك» فى مدينة سين إت مارن

أفاد موقع "lyon capitale" الفرنسي بأن الشرطة تمكنت من ضبط 7 أطنان من غاز أكسيد النيتروز المعروف بـ"غاز الضحك" في مدينة سين إت مارن بفرنسا.

وقال الموقع الإخباري، إن الشرطة وضعت أيديها على عدة كيلوجرامات من أكسيد النيتروز بفيلوربان في سبتمبر 2021، مما أدى إلى فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في ليون.

وأضاف أن التحقيقات الإضافية أدت إلى ضبط 7 أطنان من غاز الضحك في سين إت مارن في شهر ديسمبر 2021.

وذكر أن اكتشاف 100 زجاجة من أكسيد النيتروز في مدينة فيلوربان في سبتمبر سمح لمكتب المدعي العام في ليون بفتح تحقيق بخصوص تكوين شبكة دولية لإعادة بيع أكسيد النيتروز.

وأكد أنه وخلال الأشهر القليلة الماضية، قادت التحقيقات المختلفة المحققين إلى تعقب موقع التخزين في سين إت مارن.

وعثرت الشرطة على ما مجموعه 7 أطنان من الغاز المضحك الذي تبلغ قيمته السوقية 2.7 مليون يورو، في حظيرة.

وأشار الموقع إلى أن السلطات اعتقلت شخصين في لو بورجيه، من بينهم رئيس الشبكة.

و علي صعيد آخر ، سجلت فرنسا 67641 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو رقم أقل كثيرا مما سجلته قبل يومين حين زاد على مئتي ألف.

وتميل الإصابات الجديدة المسجلة يوم الإثنين إلى الانخفاض دائما، لكن 67641 إصابة جديدة هو رقم قياسي في مثل هذا اليوم وأعلى بما يزيد على مثلي الرقم المسجل قبل أسبوع واحد.

وارتفع متوسط الحالات الجديدة في فرنسا على مدى سبعة أيام لأعلى مستوى على الإطلاق إذ بلغ 167338، ليقفز بما يقرب من خمسة أمثاله خلال شهر واحد.

يذكر أن قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، إنه من المتوقع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الأيام القليلة المقبلة في فرنسا.

وأضاف الوزير الفرنسي- حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية- إن "شهر يناير سيكون الأصعب على المستشفيات"، موضحًا أن "الحالات المصابة بمتغير دلتا تملأ أسرّة العناية المركزة، أما متحور أوميكرون فيملأ الأسرّة التقليدية".