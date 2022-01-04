زاخاروفا تكشف السبب الحقيقى لمغادرة صحفى أوكرانى روسيا

علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ساخرة على مغادرة الصحفي الأوكراني رومان تسيمباليوك روسيا، بأنه مصاب بمتلازمة بابتشينكو وغوردون، اللذين يزعمان بملاحقة روسيا لهما.

وكتبت على صفحتها في "تيليجرام": "في الطب، توصف هذه الأعراض بأنها "متلازمة بابتشينكو-غوردون".

وشككت زاخاروفا في ادعاءات الصحفي المذكور حول "الخطر على سلامته".

وأعلن رومان تسيمباليوك في وقت سابق أنه "غادر روسيا بعد استدعائه للاستجواب من قبل مكتب المدعي العام الروسي".

وذكرت مصادر مطلعة أن "السبب وراء استدعاء تسيمباليوك مقاطع فيديو نشرها تحتوي على إشارات تحريض على العداء والكراهية تجاه الروس".

وسحب مكتب المدعي العام في العاصمة موسكو أمر استدعاء الصحفي الأوكراني، لكن الأخير غادر روسيا.

يشار إلى أن "الصحفي" الأوكراني أركادي بابتشينكو فبرك فيديو لقتله برصاص الاستخبارات الروسية وروجت له وسائل إعلام مختلفة، وبعد مدة وجيزة شوهد في كييف حيّا يرزق، حتى اضطر للضظهور ثانية على الشاشات في إسرائيل للاعتراف بأن أحدا لم يقتله.

أما "الصحفي والناشر" دميتري غوردون فيعرف بكراهيته لروسيا ودعواته لمعاداتها، وسعيه بكل الحيل والأكاذيب لتزوير الحقائق التاريخية، حتى وصل فيه الأمر للادعاء بأن "اليهود هم أنفسهم فبركوا محرقتهم، وأن النازيين لم يقتلو أحدا منهم".

وعلى صعيد آخر، أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في بيان لها، عن انخفاض الوفيات بالفيروس، حيث تم رصد 847 حالة وفاة جديدة، مقارنة بالجمعة 912 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 309 ألفاً و707 حالات وفاة.

وسجلت روسيا، 19751 إصابة جديدة، مقابل 20638 إصابة الجمعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى عشرة ملايين و519 ألفاً و733 إصابة.

فيما تماثل 33144 مريضاً للشفاء التام خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى تسعة ملايين و497 ألفاً و63 حالة شفاء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.