اليمن.. إعصار الجنوب تستعيد مديرية عسيلان وتطرق أبواب بيحان النفطية بشبوة

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن قوات العمالقة استكملت في إطار عملية "إعصار الجنوب" تحرير مديرية عسيلان إحدى مديريات بيحان الثلاث غرب محافظة شبوة النفطية جنوب شرق اليمن.

وأكد مدير المركز الإعلامي لقوات العمالقة أصيل السقلدي أن القوات أحكمت سيطرتها على منطقة هجر كحلان وجو العبيد ومناطق الحجوف وجبال بلبوم من جهة مفرق الحمى الرابط بين عسيلان وبيحان غرب شبوة.

وقال: "قواتنا أحكمت السيطرة على كامل تراب مديرية عسيلان واستكملت عملية تأمينها وتقدمت لتحرير مديرية بيحان وسط معارك ضارية بإسناد طيران الأشقاء في دول التحالف العربي".

وأضاف: "تمكنت قواتنا حتى مساء الاثنين من إحراز تقدم متسارع باتجاه مديرية بيحان رغم كثافة شبكات الألغام التي زرعها الحوثيون وسيطرتها على قمم جبال إستراتيجية تتحكم بالخط العام".

وأفاد بأنه ورغم التحصينات التي لديهم في التباب وقمم بعض الجبال إلا أن أبطال العمالقة اقتحموا تلك الجبال وسيطروا عليها ومستمرون في التقدم صوب منطقة النقوب الإستراتيجية التي تعد بوابة رئيسية إلى بيحان.

وساهم طيران التحالف بفعالية في إسناد القوات البرية خلال المعارك الضارية التي خاضتها قوات العمالقة خلال اليومين الماضيين وأسفرت عن تحرير عسيلان، كما كان لطيران التحالف العربي دور كبير وفعال في إسناد قوات العمالقة من خلال عشرات الضربات الدقيقة التي استهدفت تجمعات الحوثيين وتحصيناتها والتعزيزات القادمة لها من اتجاه مأرب.

و علي صعيد آخر ، قالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، إن عملية القرصنة الحوثية تمثل انتهاكًا حقيقيًا على الأمن والاستقرار الدوليين وعلى أمن وسلامة الملاحة العالمية، واستخفافًا بجميع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأضاف البيان أن هذا الانتهاك يحتم على المجتمع الدولي الوقوف بمسئولياته تجاه تلك التصرفات الإرهابية غير المسؤولة من الميليشيات الحوثية، ودليل إضافي على خطر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على سلامة حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحم