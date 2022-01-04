الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن.. إعصار الجنوب تستعيد مديرية عسيلان وتطرق أبواب بيحان النفطية بشبوة

عملية إعصار الجنوب
عملية إعصار الجنوب

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية  أن قوات العمالقة استكملت في إطار عملية "إعصار الجنوب" تحرير مديرية عسيلان إحدى مديريات بيحان الثلاث غرب محافظة شبوة النفطية جنوب شرق اليمن.

وأكد مدير المركز الإعلامي لقوات العمالقة أصيل السقلدي أن القوات أحكمت سيطرتها على منطقة هجر كحلان وجو العبيد ومناطق الحجوف وجبال بلبوم من جهة مفرق الحمى الرابط بين عسيلان وبيحان غرب شبوة.

وقال: "قواتنا أحكمت السيطرة على كامل تراب مديرية عسيلان واستكملت عملية تأمينها وتقدمت لتحرير مديرية بيحان وسط معارك ضارية بإسناد طيران الأشقاء في دول التحالف العربي".

وأضاف: "تمكنت قواتنا حتى مساء الاثنين من إحراز تقدم متسارع باتجاه مديرية بيحان رغم كثافة شبكات الألغام التي زرعها الحوثيون وسيطرتها على قمم جبال إستراتيجية تتحكم بالخط العام".

وأفاد بأنه ورغم التحصينات التي لديهم في التباب وقمم بعض الجبال إلا أن أبطال العمالقة اقتحموا تلك الجبال وسيطروا عليها ومستمرون في التقدم صوب منطقة النقوب الإستراتيجية التي تعد بوابة رئيسية إلى بيحان.

وساهم طيران التحالف بفعالية في إسناد القوات البرية خلال المعارك الضارية التي خاضتها قوات العمالقة خلال اليومين الماضيين وأسفرت عن تحرير عسيلان، كما كان لطيران التحالف العربي دور كبير وفعال في إسناد قوات العمالقة من خلال عشرات الضربات الدقيقة التي استهدفت تجمعات الحوثيين وتحصيناتها والتعزيزات القادمة لها من اتجاه مأرب.

و علي صعيد آخر ، قالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، إن عملية القرصنة الحوثية تمثل انتهاكًا حقيقيًا على الأمن والاستقرار الدوليين وعلى أمن وسلامة الملاحة العالمية، واستخفافًا بجميع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأضاف البيان أن هذا الانتهاك يحتم على المجتمع الدولي الوقوف بمسئولياته تجاه تلك التصرفات الإرهابية غير المسؤولة من الميليشيات الحوثية، ودليل إضافي على خطر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على سلامة حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحم

اليمن النفط مدير مديرية نفطية الجن طرق ابواب بواب الجنوب طرق إعصار جنوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

قرار عاجل من محافظ مطروح بشأن الدراسة غدًا

بايدن: المنافسة فى صناعة اللحوم قد تخفض كلفة الغذاء

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

«النقل»: القطاع الخاص شريك نجاح فى هيئة السكة الحديد والمترو

اليمن.. إعصار الجنوب تستعيد مديرية عسيلان وتطرق أبواب بيحان النفطية بشبوة

«رجال الأعمال الأفارقة» تحدد مقاييس نجاح شركات المقاولات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتوقع اتهامها من الأمم المتحدة بأنها دولة فصل عنصرى تجاه الفلسطينيين

تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية.. و«الرقابة» تفرض حظر النشر

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا