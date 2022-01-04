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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 4-1-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب صباحا (من 4 : 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
الإسكندرية 18 12
وادي النطرون 18 11
طنطا 18 11
شبين الكوم 18 10
دمنهور 18 10
بلطيم 19 10
مطروح 18 13
السلوم 18 10
سيوة 17 9
بورسعيد 18 12
دمياط 19 11
الزقازيق 19 11
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 19 10
السويس 18 11
العريش 18 11
رفح 18 10
رأس سدر 19 12
نخل 17 10
نويبع 18 12
طابا 17 9
كاترين 10 2
الطور 19 13
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 21 14
مرسى علم 22 14
الفيوم 18 7
بني سويف 18 7
المنيا 18 7
أسيوط 18 8
سوهاج 19 9
قنا 20 10
الأقصر 21 10
أسوان 23 11
إدفو 22 11
أبوسمبل 22 10
الوادي الجديد 19 7
شلاتين 25 15
أبو رماد 24 15
حلايب 22 15
رأس حدربة 21 14

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