صحيفة مترو البريطانية ترشح مصر وجهة سياحية لربيع 2022

رشحت صحيفة مترو البريطانية ذائعة الصيت، مصر وجهة سياحية لربيع 2022، حيث الطقس الدافيء وانعدام فرص سقوط الأمطار في فترة الربيع.

وتابعت الصحيفة البريطانية أن العاصمة المصرية "القاهرة" تعج بالتاريخ والحضارة، حيث أهرامات الجيزة (وأبو الهول) من قائمة أمنياتك، والمتحف المصري (كما سوف يتم المتحف المصري الكبير القادم) 2022، بالإضافة إلى استكشاف أسواق المدينة.

كما رشحت الصحيفة البريطانية "تولوم، المكسيك"، وقالت: بشكل عام يمكن زيارة أي مكان تقريبًا في المكسيك في هذا الوقت من العام "فصل الربيع" سواء كانكون أو أواكساكا أو مكسيكو سيتي.

ولكن بالنسبة للشواطئ والاسترخاء وفرصة لاستكشاف فهناك مواقع مايا التاريخية، وتعد تولوم مكان رائع في هذا الوقت من العام، حيث يقترب الموسم الجاف المشمس من نهايته.

ولا يعتبر الطقس مثالياً للحمامات الشمسية فحسب؛ بل إن درجة حرارة المياه مثالية للسباحة والرياضات المائية عند حوالي 28 درجة مئوية.

ويعتبر هذا الشريط الساحلي اللطيف في منطقة الأندلس جميل في شهر أبريل، ويوفر بريقًا من أشعة الشمس وفرصة للاستمتاع بالشاطئ.

إذا كان لديك الوقت (وسيارة)، فقم بالقيادة في الداخل لاكتشاف المزيد من حضارة الأندلس حيث قصر الحمراء في غرناطة، وكاتدرائية ومسجد قرطبة الشهيرة، ومدينتي إشبيلية.



غالبًا ما تُعرف فلوريدا باسم "The Sunshine State" أي ولاية الشمس المشرقة، لأنها دافئة بشكل مثير للدهشة ورطبة ومشمسة بشكل رائع على مدار العام، وذلك بفضل قربها من خط الاستواء.

ويعد شهر أبريل وقتًا لطيفًا بشكل خاص لزيارة هذه الولاية المشمسة، حيث ترتفع درجات الحرارة نحو 30 درجة مئوية (أو 86 درجة فهرنهايت، كما سيكون من السهل إلى حد ما التجول في مدن ملاهي ديزني وورلد فلوريدا ومتنزهات أورلاندو المتنوعة، كما يمكن أيضًا الاستمتاع بشواطئ ميامي الجميلة والممرات الخشبية).