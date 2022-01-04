الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: تسجيل 723 إصابة جديدة بكورونا.. و20 حالة وفاة

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 612 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 322180 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 723 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 387882 من ضمنهم 322180 حالة تم شفاؤها، و 21817 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان،  أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

الصحة حالات الشفاء فيروس كورونا المستشفيات الرعاية الطبية المتعافين من الفيروس الترصد والتقصي

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

قرار عاجل من محافظ مطروح بشأن الدراسة غدًا

إخلاء سبيل فكرى الهواري بكفالة مالية على ذمة التحقيقات

وزير النقل: وجبات وبوفيه مجانى لركاب قطارات الصعيد المتعطلة

السيسى يوجه بتقديم هدية لـ«بطلة حلوان»: نموذج للشهامة والمروءة

«الصحة»: تسجيل 723 إصابة جديدة بكورونا.. و20 حالة وفاة

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُضاعف الاستيطان للهروب من استحقاقات السلام

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات