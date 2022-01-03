الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تعلن موعد طرح اللقاح المصرى المضاد لكورونا فى الأسواق

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدواء الجديد الخاص بفيروس كورونا لا يغني عن الحصول على اللقاحات المضادات له.

وقال عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، إن الأدوية الجديدة تمثل نقلة نوعية فى التعامل مع إصابات فيروس كورونا، ويمكن الحصول عليها فى المنازل، بعدما كان يتناول المرضى أدوية كورونا فى المستشفيات.

وأضاف أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحصول على كل أدوية ولقاحات كورونا: "المريض المصرى لا يقل فى الحقوق عن أى مواطن فى أمريكا أو أوروبا، وتعاقدنا على كميات من أدوية كورونا الجديدة لما يكفى علاج 70 ألف مواطن، وفى المرحلة الأولى سيتم تنظيم توزيعه من وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وبعد ذلك قد يُطرح فى الأسواق".

ولفت، إلى أن مصر تعاقدت على 3 أدوية، الأول يكفى 20 ألف مريض كمرحلة أولى، والثانى يكفى 50 ألف مريض، والدواء الثالث يتم تصنيعه محليا من خلال 3 شركات، حيث قامت بتصنيعه فعليا ودخلت المراحل النهائية.

وأشار إلى أنه وفقا للمعدلات الحالية والنتائج التى ظهرت، فمن الوارد أن يُطرح اللقاح المصرى فى الأسواق بنهاية العام الجارى، وبعد توفيره للمواطنين، تستهدف الدولة المصرية تصديره للدول العربية والإفريقية والعالم.

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