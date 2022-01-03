الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة مواد البناء بالتجمع لمحكمة الجنح

المتهمين
المتهمين

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، الاثنين، 4 متهمين لمحكمة الجنح لاتهامهم بسرقة مواد البناء من موقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع بمنطقة التجمع. 

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بإرتكابهم واقعة السرقة بهدف بيع المسروقات والتربح والكسب الغير مشروع.  وأن اثنين منهم يعملوا بالشركة محل الواقعة ، واستعانوا بباقى المتهمين لمساعدتهم في ارتكاب الواقعة.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة "نقل" قيادة أحدهم محمل عليها (13 شداد حديد "مختلف الأحجام"- عدد 85 مقصا معدنيا).

بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترف اثنان منهم بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مقاولات "محل عملهما" بأسلوب المغافلة واستعانا بالآخرين لنقل المسروقات المستولي عليها إلى أحد المخازن.

باستدعاء مشرف أمن شركة المقاولات، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة التجمع سرقة متهمين

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