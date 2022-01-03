الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ويليامز» تلتقي أعضاء المجلس الرئاسي الليبي لحل أزمة إجراء الانتخابات

لقاء ستيفاني ويليامز
لقاء ستيفاني ويليامز بأعضاء المجلس الرئاسي الليبي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني، وعبد الله اللافي، اليوم الإثنين، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، استعرض اللقاء جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال التشاور مع جميع أطراف العملية السياسية، وتأكيد أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، تمهيداً لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.

والتقت، ستيفاني وليامز، في وقت سابق اليوم الاثنين، مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم بوشناف، لبحث آخر التطورات في ليبيا. 

وقالت ويليامز إنها شددت خلال بوشناف على أهمية الحفاظ على زخم العملية الانتخابية، والدفع نحو المصالحة الوطنية وبناء التوافق حول رؤية وطنية لأمن ليبيا.

واستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، سفير الجزائر لدى ليبيا، سليمان شنين، الذي نقل تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمجلس الرئاسي، وتأكيده على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين.

وأشاد اللافي بمواقف الجزائر حكومةً وشعبًا مع ليبيا خلال السنوات الماضية، معربًا عن تقديره لكل الجهود الجزائرية التي بذلت لحل الأزمة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية، من أجل الوصول إلى تسوية تسهم في استقرار ليبيا.

فيما بحث عبد الله اللافي، خلال لقائه اليوم، مع عمداء بلديات الساحل الغربي، بحضور وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، الخطوات التي يجب اتخاذها لاستكمال مشاريع المواصلات المتوقفة منذ سنوات، وما تسببه من ازدحام على الطريق الساحلي.

وأكد اللافي على أهمية الطريق  الحيوي جنزور - رأس اجدير، الرابط بين المدن، والمستخدم في نقل البضائع، وما يسببه من اختناقات مرورية نظراً لتهالكه.

كما أكد اهتمام المجلس الرئاسي بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية للعمل على إجراء التوسعة المناسبة، وتحوير وصيانة الطريق  الساحلي للحد من الازدحام، وحوادث المرور التي تحصد عشرات الأرواح يوميا. 

المجلس الرئاسى الليبى موسى الكوني عبد الله اللافي محمد المنفى ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

قرار عاجل من محافظ مطروح بشأن الدراسة غدًا

إخلاء سبيل فكرى الهواري بكفالة مالية على ذمة التحقيقات

وزير النقل: وجبات وبوفيه مجانى لركاب قطارات الصعيد المتعطلة

مستفيدات من جهود الرعاية الأسرية ضمن «حياة كريمة»: حذرتنا من العادات الخاطئة

السيسى يوجه بتقديم هدية لـ«بطلة حلوان»: نموذج للشهامة والمروءة

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُضاعف الاستيطان للهروب من استحقاقات السلام

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات