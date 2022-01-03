«ويليامز» تلتقي أعضاء المجلس الرئاسي الليبي لحل أزمة إجراء الانتخابات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني، وعبد الله اللافي، اليوم الإثنين، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، استعرض اللقاء جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال التشاور مع جميع أطراف العملية السياسية، وتأكيد أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، تمهيداً لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.

والتقت، ستيفاني وليامز، في وقت سابق اليوم الاثنين، مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم بوشناف، لبحث آخر التطورات في ليبيا.

وقالت ويليامز إنها شددت خلال بوشناف على أهمية الحفاظ على زخم العملية الانتخابية، والدفع نحو المصالحة الوطنية وبناء التوافق حول رؤية وطنية لأمن ليبيا.

واستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، سفير الجزائر لدى ليبيا، سليمان شنين، الذي نقل تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمجلس الرئاسي، وتأكيده على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين.

وأشاد اللافي بمواقف الجزائر حكومةً وشعبًا مع ليبيا خلال السنوات الماضية، معربًا عن تقديره لكل الجهود الجزائرية التي بذلت لحل الأزمة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية، من أجل الوصول إلى تسوية تسهم في استقرار ليبيا.

فيما بحث عبد الله اللافي، خلال لقائه اليوم، مع عمداء بلديات الساحل الغربي، بحضور وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، الخطوات التي يجب اتخاذها لاستكمال مشاريع المواصلات المتوقفة منذ سنوات، وما تسببه من ازدحام على الطريق الساحلي.

وأكد اللافي على أهمية الطريق الحيوي جنزور - رأس اجدير، الرابط بين المدن، والمستخدم في نقل البضائع، وما يسببه من اختناقات مرورية نظراً لتهالكه.

كما أكد اهتمام المجلس الرئاسي بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية للعمل على إجراء التوسعة المناسبة، وتحوير وصيانة الطريق الساحلي للحد من الازدحام، وحوادث المرور التي تحصد عشرات الأرواح يوميا.