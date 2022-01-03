الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. تفاصيل مشاجرة الأسلحة البيضاء بالجيزة

الأمن
الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من فض مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بمنطقة الجيزة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بمنطقة الجيزة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بالأسلحة البيضاء.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، تمكنت القوات من فض المشاجرة، وضبط طرفي المشاجرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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