برلماني: مصر حريصة على خروج قمة المناخ بصورة مشرفة عالميًا

قال محمد نشأت، عضو مجلس النواب، إن مصر تعلق آمالًا واسعة على قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ، باعتبارها حدثًا عالميًا يركز العالم كله عليه، لوضع أجندة للتحرك في هذه القضية الحساسة لتغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض.

ونوه نشأت، في بيان الإثنين، بالتوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء، بعقد اجتماع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27" كل أسبوعين، لضمان المتابعة المستمرة للترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر، وضمان الإعداد الجيد له، وللأوراق والملفات التي ستعرض خلاله.

أضاف عضو النواب أن مصر تولي أهمية كبيرة لملف التغير المناخي وحماية البيئة، وتعمل بأقصى طاقاتها انطلاقًا من توجيهات الرئيس السيسي، لخروج هذا المؤتمر بالصورة التي تعكس للعالم جهود مصر في دعم قضايا تغير المناخ.

ولفت النائب إلى أن مصر كانت حريصة خلال السنوات الماضية على تعزيز الاقتصاد الأخضر وتبني سياسات صديقة للبيئة، وتعميم استخدام الغاز والطاقة الكهربائية، اعتمادًا على الطاقة الشمسية المتجددة ووسائل النقل النظيفة، التي تصب في إطار احترام مصر لتعهداتها في هذا المجال.