الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

أبرز تصريحات «القباج» خلال افتتاح معرض «ديارنا» (انفوجراف)

نيفين القباج التضامن
نيفين القباج التضامن

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» انفوجراف يتضمن أبرز تصريحات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال افتتاح معرض «ديارنا» بمحافظة المنيا وجاءت كالتالي:

  • نتبنى سياسة الدولة بشأن تشجيع المنتج المحلي وتوفير فرص عمل وتعزير ثقافة ترشيد نفقات الزواج.
  • سنعمل على مضاعفة إقامة المعارض على مستوى محافظات الجمهورية وزيادة عدد العارضين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حيث من المقرر إقامة 25 معرضًا هذا العام على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
  • الوزارة تعمل على رعاية الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها وتطوير ها من خلال رفع مهارات العاملين بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم المعارض والأسواق، وخدمات الإقراض متناهي الصغر.
  • تعمل الوزارة على تطوير مهارات العاملين من خلال 420 مركزا للأسر المنتجة و71 مركز تكوين مهني يشارك فيه حوالي 63 عارضا من جمعيات الاتحاد التعاوني ومدينة الأثاث بدمياط.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن المعرض يعمل على العديد من الرسائل التسويقية، ومنها التأكيد على دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، والاهتمام بالمنتج المصري وترويجه ودعم صغار المنتجين العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية والترويج لأماكن صناعتها بمختلف محافظات مصر، والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن المعرض يضم المنسوجات والمفروشات الآرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس، والمنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، التى تضم والفضة والألباستر، وغيرها من المنتجات.

ويستهدف معرض ديارنا دعم صغار المنتجين والعمالة غير المنتظمة بسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية لأصحاب الحرف اليدوية.

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القباج
القباج
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