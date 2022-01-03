الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإريانى: قرصنة الحوثى لسفينة إماراتية انتهاكًا للقوانين الدولية

معمر الإرياني
معمر الإرياني

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أن جريمة قرصنة مليشيا الحوثي الإرهابية على سفينة الشحن "روابي" التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال إبحارها قبالة محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرتها، تصعيد خطير لأنشطتها الإرهابية في البحر الأحمر، وانتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية‏.

وقال معمر الارياني، حسبما نقلت قناة "اليمن" الفضائية الشرعية اليوم الإثنين، إن هذه العملية الإرهابية، تؤكد تنامي الخطر الذي حذرنا منه مراراً وتكراراً منذ انقلاب مليشيا الحوثي على سلامة السفن التجارية وأمن خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب‏.

وطالب الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم في التصدي لهذه الأنشطة التي تستهدف حركة التجارة في أحد أهم الممرات الدولية، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، داعياً في هذا السياق إلى التحرك الفوري لإدراج مليشيا الحوثي الانقلابية ضمن قوائم الإرهاب.

وفي سياق متصل، دان البرلمان العربي سطو الحوثيين المسلح والقرصنة على سفينة الشحن "روابي"، التي تحمل علم الإمارات، أثناء إبحارها بالقرب من محافظة الحديدة اليمنية، والتي كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.

وحذر البرلمان العربي، في بيان، من خطورة ما قام بها الحوثيون على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، كونه يمثل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وتطورا خطيرا يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وتهديدا للاقتصاد والتجارة الدولية، ومساسا بمنشآت حيوية وطرق نقل عالمية يُعتبر استهدافها جريمة حرب، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً فورياً وحازماً.

ميليشيا الحوثي وزير الاعلام مليشيا الحوثي الإمارات اليمن سفينة الشحن

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