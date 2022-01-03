بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم ببورسعيد

أصيب 6 أشخاص بمحافظة بورسعيد، مساء الإثنين، نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي على مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد.

استقبل مستشفى السلام ببورسعيد كلا من محمود صابر محمد محمود 20 عامًا ومحمود حمادة 41 عامًا، وسالم محمد سالم محمد 35 عامًا، وبطه رمضان عباس 26 عامًا، ومحمد مبروك 42 عامًا، وعمرو محمد محمد السحراوي، مصابين بإصابات مختلفة نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي على مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد، وتحرر محضر بالواقعة.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.