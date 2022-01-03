الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مياه مطروح» ترفع السيول الناجمة عن مياه الأمطار على طريق السلوم الدولى

مياه الشرب والصرف
مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

وجه المهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، فريق إدارة الأزمات والطوارئ بسرعة تحرك المعدات والأجهزة اللازمة لمواجهة الأزمة للسيطرة على كسر في أحد مخرات مياه الأمطار بمنطقة غرب مطروح، الذي أدى إلى تغيير مياه الأمطار لخط سيرها والنزول إلى منطقة طريق السلوم الدولي، حيث تمت الاستعانة بعدد 20 موظفا من الشركة وهم فريق الأزمات والطوارئ، بالإضافة إلى عدد ٤ طلمبات حديثة وسيارات شفط المياه لرفع مياه الأمطار عن الطريق.

واستطاع فريق الأزمات والطوارئ من حل المشكلة سريعا بعد استمرارهم في العمل لساعات طويلة في المساء، وتم حل المشكلة وتدارك الأزمة بأسرع وقت ومن خلال الخبرات المدربة والمعدات ولم تسجل أية خسائر أو أزمات بسبب سيول مياه الأمطار في منطقة طريق السلوم الدولي، بمجرد استقبال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح لبلاغات المواطنين من هطول كميات هائلة من الأمطار على طريق السلوم الدولي، والتي تسبب في إعاقة حركة السير والمرور.

وعلى جانب آخر تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اليوم، أعمال إنشاء محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بمركز أخميم بسوهاج، وتبلغ طاقتها التصميمية ٨ آلاف متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 82 مليون جنيه على مساحة ٣٢٠٠ متر لتغذية ٤٥ ألف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها، وأنه بلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن 50%، هذا بالإضافة إلى تفقد أعمال المد والتدعيم لخطوط مياه الشرب بمركز أخميم والجارى تنفيذها بتكلفة تبلغ 4 ملايين جنيه.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج مشروع إنشاء محطة مياه بيت علام المطورة، وتبلغ طاقتها التصميمية 75 لترًا لكل ثانية بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه، وتغذى 30 ألف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة، وأنه بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 60%.

المهندس إبراهيم خالد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح مياه الأمطار فريق الأزمات والطوارىء سيارات شفط المياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بتقديم هدية لـ«بطلة حلوان»: نموذج للشهامة والمروءة

كارتيرون يقدم 5 إنذارات ضد إدارة الزمالك فى 24 ساعة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتُحذر المواطنين

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

وزير الداخلية يكشف تورط نائب رئيس حركة النهضة التونسية فى قضايا إرهاب

تفاصيل اللقاء العلمي الشهري لقسم اليوناني بآثار عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُضاعف الاستيطان للهروب من استحقاقات السلام

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات