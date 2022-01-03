«مياه مطروح» ترفع السيول الناجمة عن مياه الأمطار على طريق السلوم الدولى

وجه المهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، فريق إدارة الأزمات والطوارئ بسرعة تحرك المعدات والأجهزة اللازمة لمواجهة الأزمة للسيطرة على كسر في أحد مخرات مياه الأمطار بمنطقة غرب مطروح، الذي أدى إلى تغيير مياه الأمطار لخط سيرها والنزول إلى منطقة طريق السلوم الدولي، حيث تمت الاستعانة بعدد 20 موظفا من الشركة وهم فريق الأزمات والطوارئ، بالإضافة إلى عدد ٤ طلمبات حديثة وسيارات شفط المياه لرفع مياه الأمطار عن الطريق.

واستطاع فريق الأزمات والطوارئ من حل المشكلة سريعا بعد استمرارهم في العمل لساعات طويلة في المساء، وتم حل المشكلة وتدارك الأزمة بأسرع وقت ومن خلال الخبرات المدربة والمعدات ولم تسجل أية خسائر أو أزمات بسبب سيول مياه الأمطار في منطقة طريق السلوم الدولي، بمجرد استقبال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح لبلاغات المواطنين من هطول كميات هائلة من الأمطار على طريق السلوم الدولي، والتي تسبب في إعاقة حركة السير والمرور.

وعلى جانب آخر تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اليوم، أعمال إنشاء محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بمركز أخميم بسوهاج، وتبلغ طاقتها التصميمية ٨ آلاف متر مكعب لكل يوم بتكلفة تبلغ 82 مليون جنيه على مساحة ٣٢٠٠ متر لتغذية ٤٥ ألف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها، وأنه بلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن 50%، هذا بالإضافة إلى تفقد أعمال المد والتدعيم لخطوط مياه الشرب بمركز أخميم والجارى تنفيذها بتكلفة تبلغ 4 ملايين جنيه.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج مشروع إنشاء محطة مياه بيت علام المطورة، وتبلغ طاقتها التصميمية 75 لترًا لكل ثانية بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه، وتغذى 30 ألف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة، وأنه بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 60%.