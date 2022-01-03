مصادرة 350 شيشة ورفع 1500 حالة إشغال ببولاق «صور»

شنت شرطة المرافق مع محافظة الجيزة حملة مكبرة بحي بولاق، لرفع الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهي، بالتعاون مع شرطة المرافق .

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد وجه بشن الحملات بصفة دورية بنطاق الأحياء والمراكز لتحقيق الانضباط بالشارع ورفع أوجه الإشغالات والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق بالمحال العامة والورش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قامت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتحقيق الانضباط بشوارع كفر طهرمس والعشرين والمساكن، حيث أسفرت عن رفع ١٥٠٠ حالة أشغال للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية شملت استاندات وعربات وفاترينات لباعة جائلين وثلاجات وكراسي وترابيزات، إضافة إلى ضبط ومصادرة ٣٥٠ شيشة من المقاهي التي تقدمها بالمخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من عبدالله نور رئيس حي بولاق.

مصادرة 350 شيشة

مصادرة 350 شيشة

مصادرة 350 شيشة

مصادرة 350 شيشة

مصادرة 350 شيشة

مصادرة 350 شيشة