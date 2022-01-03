إصابات بالرصاص الحى والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى الضفة الغربية

أصيب شاب فلسطيني مساء اليوم الاثنين، بالرصاص الحي وعشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلًا عن الناشط الإعلامي الفلسطيني في بيت أمر محمد عوض، بأن المواجهات اندلعت في البلدة، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص تجاه المواطنين مما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق.

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز صوب المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفاد الناطق باسم حركة فتح في حوارة عواد نجم، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب المواطنين المتواجدين في الشارع الرئيسي وسط البلدة، مساء اليوم، مما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وأوضح نجم أن قوات الاحتلال أعاقت حركة مرور المواطنين في المنطقة.

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في تقوع

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الحاووز في البلدة، مما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وفى بيان لها صباح اليوم، استنكرت الخارجية الفلسطينية جرائم الاستيطان المتواصلة وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لأغراض تسمين وتوسيع المستعمرات القائمة وبناء المزيد منها ومن البؤر الاستيطانية العشوائية.