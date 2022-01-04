الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وقعت فى جريمة الزنا أكثر من مرة فهل لى توبة؟

التوبة
التوبة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر البث المباشر من سائل يقول: اقترفت أكثر من مرة ذنب عظيم، فقد وقعت في الزنا، وأنا الآن طريح الفراش وعندي مرض شديد، وأخاف من لقاء الله على معصية، فهل يقبل الله توبتي أم ماذا لأني خائف جدًا؟.

من جانبها، قالت الإفتاء، إن الله يغفر الذنوب، وهو رحيم بعباده، وبابه مفتوح دائما لعباده العصاه، بشرط أن يتوب الإنسان إلى ربه توبة خالصة، فسوف يقبل الله توبته حتى لو ارتكب أشنع المعاصي، وإن حسُنت التوبة من الإنسان، فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات.

واستدلت الدار بما قاله الله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، كما قال تعالى أيضا: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾.

وأما من السنة النبوية فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ اللهَ يَقْبلُ تَوبةَ الْعَبدِ مَا لم يُغَرْغِر» رواه أبو داود وابن ماجه.

 

طريقة التواصل مع دار الإفتاء 

 

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين. 

طريقة التواصل مع دار الإفتاء السنة النبوية سيدنا رسول الله صلى الله عليه الزنا المعاصي الإنسان التوبة حسنات

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

المنتخب وأفريقيا.. تعرف على حظوظ أبراج نجوم حراسة المرمى

«السيلينيوم».. علامات وأعراض تدل على نقصان المعدن النادر بجسمك

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

وقعت فى جريمة الزنا أكثر من مرة فهل لى توبة؟

«المركزى للإحصاء»: 400% زيادة فى التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتوقع اتهامها من الأمم المتحدة بأنها دولة فصل عنصرى تجاه الفلسطينيين

تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية.. و«الرقابة» تفرض حظر النشر

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا