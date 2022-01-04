وقعت فى جريمة الزنا أكثر من مرة فهل لى توبة؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر البث المباشر من سائل يقول: اقترفت أكثر من مرة ذنب عظيم، فقد وقعت في الزنا، وأنا الآن طريح الفراش وعندي مرض شديد، وأخاف من لقاء الله على معصية، فهل يقبل الله توبتي أم ماذا لأني خائف جدًا؟.

من جانبها، قالت الإفتاء، إن الله يغفر الذنوب، وهو رحيم بعباده، وبابه مفتوح دائما لعباده العصاه، بشرط أن يتوب الإنسان إلى ربه توبة خالصة، فسوف يقبل الله توبته حتى لو ارتكب أشنع المعاصي، وإن حسُنت التوبة من الإنسان، فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات.

واستدلت الدار بما قاله الله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾، كما قال تعالى أيضا: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾.

وأما من السنة النبوية فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ اللهَ يَقْبلُ تَوبةَ الْعَبدِ مَا لم يُغَرْغِر» رواه أبو داود وابن ماجه.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.