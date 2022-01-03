نادي سينما بورسعيد تستضيف عرض «أمير البهجة» ومحاضرة عن الإخراج الأربعاء

يواصل نادى سينما بورسعيد الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز بالتعاون مع محافظة بورسعيد برعاية اللواء عادل الغضبان فعالياته بعرض فيلم "أمير البهجة" ومحاضرة خاصة عن عالم الإخراج وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق ٥ يناير الجاري.

وتشمل فعاليات النادي محاضرة عن مبادئ الأخراج السينمائى يحاضر فيها المخرج مختار على ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات في تمام الساعة الخامسة مساءً.

كما يعرض عقب المحاضرة في تمام السابعة مساء فيلم "أمير البهجة" للمخرج الدكتور حسين بكر والذي تدور فكرته وأحداثه حول مشوار الموسيقار محمد فوزى وأهم السمات الفنية للفنان الراحل.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة لمناقشة الفيلم مع الجمهور بحضور المخرج ويديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.

وتقام فعاليات نادى سينما بورسعيد بمكتبة مصر العامة ببورسعيد أمام حديقة المنتزه ويشرف عليها الناقد السينمائي أحمد عسر، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.