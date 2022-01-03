الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف الإسكندرية»: دور الإمام لا يقل عن الجندي في حراسته (صور)

وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية

واصل الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، خطة المتابعة لسير العمل بالإدارات الفرعية والمساجد، حيث قام اليوم بالمرور على إدارتي محرم بك وغرب.

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وأكد «عبدالرازق» ضرورة الالتزام وإنجاز الأعمال الموكلة إليهم بدقة متناهية، كما شدد على ضرورة الحفاظ على ممتلكات الأوقاف من مساجد وملحقات مع تحديث قواعد البيانات باستمرار، كما نبه على ضرورة متابعة المساجد والعاملين بها بشكل دوري للتأكد من انتظام سير العمل بها.

والتقى وكيل أوقاف الإسكندرية بمفتشي المتابعة بالمديرية، ووجه بتكثيف المرور مع وضع خطة مرورية تشمل المرور على الإدارات الفرعية والمساجد التابعة لها ورفع تقرير مفصل عن ذلك.

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وفي لقائه بأئمة أوقاف الجمرك وجه الشكر للإدارة قيادة وأئمة وعمالًا، لافتًا إلى أن إدارة الجمرك لها أهمية بالغة حيث يوجد بها عدد من أهم مساجد المحافظة منها (مسجد سيدي أبي العباس المرسي، مسجد الإمام البوصيري، مسجد ياقوت العرش).

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وأكد أن دور الإمام هام جدًا لا يقل عن الجندي في حراسته وعن الطبيب في مستشفاه، والأهالي يعرفون للإمام قدره ومكانته فهذه العمامة البيضاء لها مكانة بين الناس والوزارة اهتمت اهتمامًا كبيرًا بالإمام من الناحية العلمية والثقافية، ومن ناحية المظهر كذلك، مؤكدًا على الالتزام بتوجيهات الوزارة من حيث عنوان الخطبة والوقت المحدد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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وفي لقائه بعمال إدارة الرمل قال الشيخ «سلامة» إنه لمن دواعي سروري أن أجلس مع خدام بيوت الله الذين اصطفاهم المولى عز وجل لخدمة بيوته، مؤكدًا على الحفاظ على بيوت الله، والانضباط في العمل وعدم تمكين أحد من إلقاء الدروس والخطب إلا بتصريح رسمي من الوزارة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الله مطلع علينا ويرى أعمالنا وسيحاسبنا إن قصرنا وسيكافئنا على قدر جهدنا وتعبنا.

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وشدد على العاملين بالمساجد بأنه لن يسمح بأن تكون المفاتيح مع أحد من الأهالي أو أن تكون المساجد مصدرًا من مصادر القلق والتخويف والترهيب للناس ولكن ستظل وتبقى مصدر أمن وأمان للناس جميعًا.

في نهاية اللقاء، شكر لإدارتي الرمل والمنتزه حفاوة الاستقبال، كما تفقد فضيلته مقر إدارتي الرمل والمنتزة واطلع على الملفات والسجلات ووجه بسرعة الانتهاء من ضبط السجلات ومطابقتها على ملفات وورد وإكسل على  الكمبيوتر.

كما تفقد مسجد الحبيب المصطفى بعزبة الخمس مائة بإدارة الرمل تمهيدًا لرفع مذكرة للوزارة لتحديد موعد افتتاحه شاكرًا جهود الأهالي في خدمة بيوت الله عز وجل.

وزارة الأوقاف بالأسكندرية الادارات الفرعية ممتلكات الأوقاف العمامة البيضاء الخطبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

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