الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدير تعليم الجيزة يتابع سير العمل في الكنترولات

الاجتماع
الاجتماع

عقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية للوقوف على سير العمل داخل الكنترولات. 

حضر الاجتماع سمية الخطيب وكيل المديرية أمل مبروك مدير عام التعليم العام. 

وأكد سلومة على أهمية وضرورة الدقة في أعمال الامتحانات والالتزام بآليات العمل. 

وشدد مدير المديرية على سرعة انتهاء الاستمارات الإلكترونية بجميع الإدارات التعليمية. 

كما شدد على ضرورة التصحيح أولًا بأول لجميع المواد الدراسية وعدم خروج أي نتيجة إلا بعد اعتمادها من اللواء المحافظ. 

كما شدد على ضرورة إبلاغ وكيل الوزارة عند حدوث أي مشكله لا قدر الله. 

كما عقد اجتماعًا مع موجهي المواد الدراسية للتعليم العام والفني وموجهي الأنشطة الدراسية. 

وأكد على حل السلبيات بالمدارس من خلال سد العجز للمدرسين من خلال مسابقة العمل بالحصة والتطوع. 

كما أعلن عن عمل مسابقات للتوجيه ومديري المدراس بداية من أول إبريل ٢٠٢٢ تطبيقًا بمبدأ المساواة.

كما أكد على حل مشكلة الرواكد بالإدارات وإصلاح الدسكات وعمل الصيانة البسيطة للمدارس خلال إجازه نصف العام وسيتم مكافأتهم.

الاجتماع
الاجتماع
مشكلة تطوير الله جامعة صيانة وكيل الوزارة شهادة عين شمس خطة التعليم الفنى جامعة عين شمس وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الخطيب كلية التربية مجموعه الدكتور طارق شوقي العمل التربية والتعليم

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إعادة اختراع رجال الأعمال

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